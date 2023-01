Milan-Roma, insieme nella vita ma ‘rivali’ nel calcio: le storia di Alessia e Giuseppe

Dopo quando accaduto sull’A1, la vera e propria guerriglia urbana che ha visto scontrarsi i tifosi del Napoli e della Roma, ci hanno pensato Giuseppe ed Alessia ha restituire una nota dolce e positiva alla bellezza dello sport e ai suoi valori. I giovani sono innamorati, stanno insieme ma hanno passioni calcistiche differenti: lui tifoso del Milan, lei della Roma. Questo però non gli ha impedito di volersi bene e le loro immagini, subito subito diventate virali sul web. La coppia, nell’ultima domenica di campionato, è andata a vedere la partita Milan-Roma che si disputava allo stadio San Siro di Milano.

Scontri tifosi sulla A1: arresti non convalidati, tornano in libertà due ultras della Roma

La storia di Alessia e Giuseppe, innamorati ma ‘rivali’ nel calcio

Innamorati ma rivali, Alessia e Giuseppe hanno esultato ma si sono anche presi in giro, tra baci e sfottò. Il video su Tik Tok ha raggiunto, in una sola notte, un milione di visualizzazioni e sono stati centinaia i messaggi ricevuti dalla coppia. Una risonanza che nessuno dei due si aspettava e avrebbe mai potuto immaginare, come racconta Alessia a Repubblica: ‘Siamo un po’ imbarazzati perché è la prima volta che finiamo sotto i riflettori ma siamo felici di aver trasmesso un messaggio positivo. Lo sport è bello, aggiunge ancora la donna, se si è liberi di tifare chi vogliamo in qualsiasi luogo, la fede calcistica arricchisce la fede personale, lega le famiglie. Per questo in metropolitana non mi sono mai tolta la sciarpa della Roma’.

La coppia

Giuseppe Zaccaro ha 28 anni ed è un infermiere del 118 mentre Alessia De Benedectis ha 37 anni ed è un’operatrice socio sanitaria. Alessia e Giuseppe vivono insieme a Roma e condividono la propria quotidianità da due anni. ‘Combinare i turni per andare allo stadio è stata un’impresa’ confessa lei. Nel fine settimana Alessia e Giuseppe guardano le partite, si sostengono a vicenda e andare allo stadio insieme è stato davvero un bel regalo di Natale per il ragazzo. Il biglietto l’ha comprato Alessia mentre stava cercando i biglietti per una mostra e alla fine è riuscita nel proprio intento. Così, ed ancora una volta insieme, Alessia e Giuseppe si sono goduti una partita emozionante e all’insegna del loro amore che travalica la differente fede calcistica.