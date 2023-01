Parrucchiera sbaglia la tinta per Capodanno e scoppia la rissa: botte da orbi nel salone con la cliente

La sera di Capodanno in un salone di bellezza è scoppiata una rissa…a causa di un errore della parrucchiera. La donna, la cliente che aveva preso appuntamento, voleva cambiare colore di capelli per un serata speciale ma si è ritrovata con una chioma bianca anziché bionda. E questo ha scatenato la sua furibonda reazione.

La Parrucchiera di Cosenza sbaglia la tinta per Capodanno e scoppia il parapiglia

Nei periodi di festa molte persone colgono l’occasione per rifarsi il look, dare una rinfrescata al colore dei capelli o fare qualche trattamento di bellezza per farsi trovare al meglio durante i festeggiamenti. Per iniziare l’anno nuovo al meglio, anche un colore di capelli diverso dal solito può dare quel tocco in più che aiuta l’autostima. Forse era questo quello che aveva pensato la protagonista della vicenda, una donna di Cosenza che aveva deciso di farsi i capelli biondi proprio la sera del 31 dicembre, Aveva prenotato l’appuntamento con l’argo anticipo ed era pronta al cambiamento, ma qualcosa è andato storto. Forse la parrucchiera era troppo stressata dal lavoro, un po’ distratta dal giorno di festa, ma ha sbagliato colore della tinta.

Gli insulti nel salone con la cliente

Non appena la cliente si è resa conto dell’errore è rimasta scioccata. Dopo essersi guardata allo specchio ha urlato: “Così mi fanno schifo, non è il colore che ti avevo chiesto! Avevo detto biondi, non bianchi!“, e invece i capelli erano bianchi con sfumature argentate. La parrucchiera avrebbe tentato invano di difendersi, ma sono partiti gli insulti.

Come è scoppiata la rissa dal parrucchiere

Dopo vari insulti, le due protagoniste sono passate ad una vera e propria colluttazione: spinte, pugni e strattonamenti. Le altre clienti del salone hanno subito avvisato la polizia, che è prontamente intervenuta. La signora con i capelli bianchi è stata portata al pronto soccorso a causa di alcune escoriazioni causate durante le colluttazioni.