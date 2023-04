Pasqua 2023, quali sono le mete italiane più economiche: dove andare il 9 e il 10 aprile 2023

Con la Pasqua alle porte quale occasione migliore per staccare la spina e rilassarsi un po’? Non solo uova di cioccolato, colombe ed interminabili pranzi con i parenti, in occasione delle festività pasquali via libera anche alle gite fuori porta così da ritemprare corpo e mente. Ma dove andare a Pasqua 2023? L’Italia offre davvero innumerevoli possibilità a prezzi accessibili, dove trascorre delle festività pasquali indimenticabili. Quali sono le mete italiane più economiche da visitare il prossimo 9 e 10 aprile? Di seguito qualche interessante consiglio!

Quale città italiana visitare a Pasqua 2023? Tutte le idee e i consigli per il viaggio

Dove andare a Pasqua 2023 senza spendere cifre da capogiro?

Con la Pasqua alle porte e l’arrivo della bella stagione cresce la voglia di staccare la spina dai quotidiani impegni lavorativi per godersi un po’ di meritato riposo. Quale modo migliore per ricaricare le batteria se non attraverso una piccola gita fuori porta da progettare proprio a Pasqua 2023? Di seguito qualche idea per trascorrere le giornate dal 9 e 10 aprile prossimo senza spendere della cifre da capogiro ma godendosi comunque una giornata all’insegna del relax. Iniziamo il nostro tour virtuale delle mete da visitare a Pasqua con le Cinque Terre. Gioiellini targati Liguria, questo è uno dei momenti migliori per esplorare le meraviglie di tali territori che sono facilmente raggiungibili anche in treno. Passiamo poi alla Riviera Romagnola, luogo ideale per coniugare relax e divertimento anche a Pasqua! Per chi invece desiderasse fare incetta di paesaggi romantici, facciamo adesso capolino nella splendida cornice della Costiera Amalfitana, i cui scorci, panorami mozzafiato e paesini arroccati faranno davvero innamorare chiunque.

Polignano a Mare e le Reggio Calabria

Un’altra meta da non farsi scappare per la Pasqua 2023 è senza dubbio rappresentata dalla suggestiva e a dir poco meravigliosa località di Polignano a Mare. Perla della Puglia, ha dato i natali al cantautore Domenico Modugno ed è nota per il suo centro storico nonché la celeberrima spiaggia. Veniamo infine, ma non per importanza, alla città di Reggio Calabria. Ricca di storia e cultura, le sue incantevoli spiagge si affacciano direttamente sullo stretto di Messina e sarà impossibile non innamorarsene. Come non visitare poi i famosi bronzi di Riace per una vacanza pasquale dove storia e bellezza si fondono in un connubio unico.