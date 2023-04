Quale città italiana visitare a Pasqua 2023? Tutte le idee e i consigli per il viaggio

La Pasqua 2023 è alle porte, e manca davvero poco. Domani, domenica 2 aprile 2023, infatti, è Domenica delle Palme e da quel momento in poi possiamo considerare certamente iniziata la Settimana Santa. Un grande ponte per le vacanze ci aspetta, e soprattutto all’insegna della Primavera, del buon clima e delle temperature in netto rialzo.

Pasqua 2023 a Roma e nel Lazio, ecco dove andare: tutti i borghi da visitare

Pasqua 2023: quali città italiane visitare per il ponte?

Anche perché, diciamocelo apertamente: dopo mesi di lavoro e di ufficio, l’esigenza di una pausa si fa sempre più forte e pressante, ogni giorno che passa. Certo, come dicevamo, il ponte pasquale è un’occasione troppo ghiotta da lasciarsi sfuggire senza averci almeno speso un pensierino sopra. Infatti, dati i giorni di ferie, nulla vieta di organizzare un week-end di relax nel “Bel Paese” senza doversi spostare più di tanto, rimanendo nei confini italici, magari per riscoprire qualche bella città. Se non avete idee, vi consigliamo di continuare a leggere il nostro articolo, perché abbiamo selezionato per voi 3 città per queste vacanze di Pasqua 2023: una per onorare il Nord, una per il Centro, e una per il Sud.

Venezia, non si sbaglia mai

La nostra prima proposta è certamente Venezia, che va vista almeno una volta nella vita, senza sconti: con i suoi grandi canali, le gondole romantiche, e dove ogni angolo è certamente un’opera d’arte a ciel sereno. Venezia, patrimonio mondiale dell’Umanità secondo l’Unesco, è sempre la meta ideale per ogni occasione. Chiunque se ne innamora, necessariamente. Sono tantissime le cose che potrete visitare, come ad esempio il Palazzo Ducale, la Basilica di S. Marco, Teatro La Fenice, Canal Grande.

Roma, la Capitale per Pasqua 2023

Per il centro Italia non potevamo onorare se non la Capitale, che è sempre una buona idea, soprattuto per la Pasqua, come vi abbiamo raccontato anche in un altro nostro articolo. Tra le grandi occasioni per vivere la città, certamente la Passione nella Basilica Vaticana, la Via Crucis e la benedizione del Papa in Piazza S. Pietro; tutti eventi assolutamente imperdibili e ricchi di suggestione. E poi, ancora: il giardino di Villa Borghese, una visita al Bio Parco o ancora un tour delle ville romane come Villa Ada, Villa Torlonia o Villa Pamphili. Allora, che ne pensate?

Matera: i Sassi e gli eventi folcloristici

Infine, per il Sud, quest’anno vi proponiamo la città di Matera, una meraviglia che solamene di recente è stata finalmente rivalutata. Un’altra delle grandi città in cui la Pasqua è vissuta con il maggior trasporto religioso e spirituale. Qui, infatti, ricorrono diverse usanze che sono tipiche della ricorrenza: per tutta la Settimana Santa, infatti, vengono organizzate rievocazioni religiose che coinvolgono attori anche di una certa fama. Il tutto avviene poi nella suggestiva location dei Sassi, tra le altre cose location scelta anche da Mel Gibson per girare alcune scene del suo film “La Passione di Cristo“. E, poi, certo anche il buon cibo, le tradizioni tipiche locali, di enorme rilievo antropologico, le chiese e tutti i grandi maestri d’artigianato locale che continuano a vendere i loro oggetti come si faceva un tempo.