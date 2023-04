Pasqua 2023, dove andare? Mete perfette per una gita fuori porta, tutte le idee

Pasqua 2023. Anche per quest’anno, la Settimana Santa sta per iniziare, e soprattutto la Santa Pasqua è davvero vicina. Domani sarà la Domenica delle Palme, dopodiché, tempo una settimana e ci saremo. Nel frattempo, poi, la Primavera sta entrando pian piano a regime, e in tal modo le temperature salgono progressivamente, fino a rendere il clima gradevole, e perfetto per trascorrere un po’ di tempo all’aperto, oppure pensare ad una scampagnata fuori. E, infatti, non sono pochi gli italiani che per la Pasqua 2023, infatti, stanno pensando ad una gita fuori porta, magari anche di più giorni, per concedersi un vero momento di benessere e relax. La Pasqua cristiana, ricordiamolo, si celebra la domenica successiva alla prima luna piena di Primavera. E quindi, l’evento può cadere in un arco temporale di 35 giorni, dal dal 22 marzo al 25 aprile.

Settimana Santa 2023 a Roma, cosa fare: le celebrazioni di Papa Francesco prima di Pasqua

Pasqua 2023, dove andare? Le proposte dalla redazione

Insomma, il periodo è proprio dei migliori per concedersi una vacanza. Infatti, le vacanze di Pasqua 2023 saranno il primo vero ponte di Primavera da poter impiegare per un lungo weekend: andare in giro, passeggiare per la natura incontaminata, andare alle terme, concedersi un bel pranzo domenicale in un agriturismo, tutto questo sarà possibile, a patto ovviamente che non lavoriate in quei giorni, come accade per molti operatori turistici. Ecco qualche bella proposta per poter trascorrere al meglio la domenica di Pasqua 2023, e il fine settimana in generale.

Le migliori destinazioni di mare in Italia

In Italia, per quest’anno, stando alle prenotazioni, ai trend registrati fino al momento e alle proposte che si trovano sul web, le migliori destinazioni sono certamente Lampedusa, Levanzo, Ponza, Ischia, Porto Empedocle, Tropea e Siracusa, località che non si smentiscono mai, e che certamente non deludono mai. Il mare, il buon cibo e il clima perfetto di questi giorni, fanno di queste delle località perfette per un lungo fine settimana all’insegna del relax e della pace.

Trekking e natura incontaminata

Per chi cerca un’esperienza tra il trekking e i paesaggi incontaminati, vi proponiamo, per fare qualche nome, i trekking sull’isola di Marettimo, per scoprire a piedi l’affascinante isola, la Via dei Santuari tra i borghi delle Cinque Terre, oppure la mitica Via dei Giganti in Valle d’Aosta. Un altro affascinante itinerario è certamente quello del sentiero degli dei, che si svincola lungo la Costiera Amalfitana.

E l’estero? Certamente Siviglia, ecco perché

Per l’estero, se proprio dovessimo scegliere una località perfetta per le vacanze pasquali, questa sarebbe senza dubbio la città ispanica di Siviglia: un’esperienza indimenticabile dove le tradizioni della settimana santa sono davvero molto sentite, attraverso cerimonie e spettacoli folkloristici, buon cibo e bella gente. Sono tantissimi gli eventi in programma nella città anche per tutta la durata della Settimana Santa.

Pasqua 2023, cosa fare con i bambini

Infine, qualche proposta anche per la gioia dei più piccoli, che certamente vi accompagneranno durante il viaggio. Dove andare per farli contenti? Un’idea ve la diamo noi: e se decideste di trascorrere la Pasqua in una fattoria? Sì, avete capito bene, ci sono tantissime fattorie didattiche in giro per l’Italia, che accolgono i più piccini con tante attività ludiche, oltre che passeggiate nella natura. Quella che vogliamo proporvi è la Fattoria Pasqué, a Casale Litta, un comune italiano di 2 708 abitanti della provincia di Varese in Lombardia. Qui ci sono tanti laboratori didattici e creativi per tutta la famiglia. Oppure, un’altra alternativa sarebbe, se siete amanti della montagna, raggiungere i Castelli del Ducato di Parma e Piacenza che apriranno le porte proprio in quei giorni. Un evergreen che non tramonta mai, poi, è certamente il parco di Gardaland a Pasqua, che rappresenta sempre un’ottima alternativa per i più piccoli.