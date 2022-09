Perché Luigi Di Maio non è più su Facebook? Il ‘mistero’ sul profilo sparito dai social

La pagina facebook di Luigi Di Maio è scomparsa. No si conosce il motivo per il quale il profilo del leader di Impegno Civico sia irraggiungibile sul social. Un vero e proprio mistero sul quale si sta cercando di fare luce…

Le ragioni per cui il profilo di Di Maio non c’è più possono essere diverse, un errore di facebook , un tentativo andato a buon fine di hackeraggio o anche la cancellazione del profilo, ma in quest’ultimo caso sarebbe davvero strano visto che era seguitissimo.

Un dopo elezioni non roseo per Di Maio

L’ex ministro degli Esteri non sta certamente attraversando il periodo migliore della sua carriera politica visto l’esito delle elezioni. Di Maio fondatore del nuovo gruppo Impegno Civico è arrivato all’appuntamento alle urne con la coalizione del Partito democratico. Una scelta che, evidentemente, non lo ha premiato, visto che non farà parte del Parlamento.

Il messaggio del leader di Impegno Civico dopo le elezioni

Constatato l’esito delle elezioni Luigi Di Maio, nel fare i complimenti alla Meloni, aveva scritto: “Non ci sono se, ma o scuse da accampare. Abbiamo perso. Gli Italiani non hanno considerato abbastanza maturo e valido il nostro progetto politico. E su questo la nostra comunità dovrà aprire una riflessione. Negli ultimi mesi, insieme a straordinari amici di percorso, abbiamo deciso di metterci in gioco, di proporre agli italiani un progetto politico nuovo, da far conoscere in pochissimo tempo. Il risultato non è stato quello che ci aspettavamo. Impegno Civico non sarà in Parlamento. Allo stesso modo, non ci sarò neanche io. Stanotte mi sono congratulato con Sergio Costa per la sue elezione nel collegio di Napoli. Voglio ringraziare tutti coloro che in questi mesi si sono messi a disposizione di questo progetto, che ci hanno messo tempo e risorse, dimostrando dedizione, affetto e amicizia: a tutti i volontari e amici che ci sono stati dico che non li dimenticherò”.

Un atto di fair play che è stato probabilmente anche apprezzato. Strano, però, che dopo questo messaggio il profilo facebook del leader di Impegno Civico non sia più raggiungibile. Al momento non sembra esserci una risposta al giallo che ha “colpito” la pagina di Di Maio, chissà se nei prossimi giorni se ne verrà a capo…