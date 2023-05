Ponte 2 giugno 2023, le scuole sono chiuse sabato 3 giugno? Calendario Regione per Regione

Il ponte del 2 giugno si avvicina e iniziano i dubbi: in quali giornate resteranno chiuse le scuole? Tra partenze, giornate di riposo e figli a casa è meglio organizzarsi in tempo, per evitare di ritrovarsi “in crisi” proprio all’ultimo momento.

Scuole schiuse anche il 3: ecco dove

Quest’anno il 2 giugno cade di venerdì, un’occasione perfetta per riuscire a partire o per fare breve una gita fuori porta con la famiglia. In alcune regioni le scuole resteranno chiuse anche sabato 3 giugno con un ponte di tre giornate. Le regioni che utilizzeranno questo calendario saranno le seguenti: Puglia, Veneto, Molise, Calabria. Tutte le altre – laddove le scuole non hanno la settimana corta – riprenderanno i normali servizi già dal giorno successivo a quello festivo. Manca pochissimo intanto alla chiusura scolastica estiva e questi di inizio giugno sarà l’ultimo ponte degli studenti.

Festa e parata del 2 giugno

Non solo una giornata di festa per uscire e divertirsi, il due giugno è molto atteso anche per la tradizionale parata a Roma, in via dei Fori Imperiali, che quest’anno festeggia il 77esimo anniversario della nascita della Repubblica. Nella Capitale non mancheranno, quindi, alcune variazioni sulla viabilità: attenzione se si sceglie di passare questa giornata di festa tra le vie e i vicoli romani. Già nella notte di domani 24 maggio la via simbolo della sfilata militare resterà chiusa, ma a causa della tappa finale del giro d’Italia, che ha scelto Roma come traguardo. I disagi e le piccole variazioni di percorso potrebbero intaccare le linee metropolitane e i bus anche nei prossimi giorni, fino alla conclusione dell’evento, domenica 28 maggio.