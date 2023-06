Previsioni meteo in Italia, in arrivo temporali: ecco quando e dove

L’estate è appena iniziata, ma il caldo non dà tregua. L’Italia è sotto l’assedio dell’anticiclone africano, che porta temperature elevate e afa opprimente. Il sole splende implacabile sulle città, le spiagge sono affollate di bagnanti in cerca di refrigerio, e i campi di grano sono tutti ormai biondi. Ma c’è una novità in arrivo: una perturbazione atlantica porterà un cambiamento di scenario, con piogge e temporali che interesseranno diverse regioni. Vediamo quando e dove si verificheranno questi fenomeni, e quali saranno le conseguenze sul clima. Si tratta di una svolta temporanea o di una vera inversione di tendenza? Come si comporterà il meteo nei prossimi giorni? Scopriamolo insieme in questo articolo.

Il picco di calore

Secondo il sito www.iLMeteo.it, il giorno più caldo è oggi, giovedì 22 giugno dove si raggiungono punte di 40 gradi in Sardegna e Sicilia, e valori intorno ai 37-38 gradi nelle zone interne del Centro-Sud. Anche al Nord il caldo è intenso e afoso, con qualche temporale sulle Alpi nel pomeriggio-sera. Il ministero della Salute ha emesso un bollino arancione per Campobasso e un bollino giallo per altre 15 città, tra cui Roma, Bologna, Firenze, Torino e Trieste. Si tratta di condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, soprattutto dei soggetti più vulnerabili come anziani, malati cronici, bambini e donne in gravidanza.

L’arrivo dei temporali

La situazione cambierà da venerdì 23 giugno, quando l’anticiclone africano si indebolirà al Nord, lasciando spazio a correnti più fresche nord atlantiche. Queste provocheranno un calo delle temperature di 4-5 gradi, ma anche l’instabilità atmosferica. Si avranno quindi temporali anche forti al Nord-Est e sulle Marche, seguiti da venti di favonio che porteranno aria secca. Al Centro-Sud il caldo sarà ancora intenso, ma con qualche rovescio su Campania e Basilicata. Si prevede che la perturbazione si sposterà verso sud nel weekend, portando piogge e temporali anche sulle regioni centrali e meridionali, soprattutto sulle zone adriatiche e sul Lazio.

Le previsioni nel dettaglio

Giovedì 22. Al nord: dominio del sole e del caldo, con afa diffusa; rovesci e temporali in montagna, che potranno estendersi alle zone limitrofe in serata. Al centro: calura insopportabile con oltre 40 gradi all’ombra. Al sud: situazione simile, con caldo asfissiante e oltre 40 gradi.

Venerdì 23. Al nord: ancora sole e caldo, ma con maggiore instabilità e temporali anche violenti al Nord-Est. Al centro: persiste il sole e il caldo intenso, con temporali localizzati sulle Marche. Al sud: non cambia molto, con sole e caldo esagerato.

Sabato 24. Al nord: giornata più gradevole, con sole e temperature in lieve calo. Al centro: prevalenza di sole, ma con qualche fenomeno temporalesco sulle adriatiche e sul Lazio. Al sud: ancora sole, ma con qualche rovescio su Campania e Basilicata.

Domenica 25. domenica tempo in prevalenza stabile e soleggiato, ma con possibilità di un peggioramento verso la fine del mese.

Tra ondate di caldo, perturbazioni e temperature sopra la media