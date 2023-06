Previsioni meteo in Italia, tornano i temporali: ecco quando e dove

In questo periodo dell’anno, in cui molti italiani sono in vacanza o si preparano a partire per le loro mete preferite, il meteo diventa un fattore ancora più importante da tenere in considerazione. Chi vuole andare al mare o in montagna, chi vuole visitare le città d’arte o i borghi storici, chi vuole fare sport o rilassarsi in campagna, deve sapere cosa aspettarsi dal cielo e dalla temperatura. Infatti l’estate è appena iniziata, ma il tempo sembra non voler regalare giornate di sole e caldo in tutta Italia. Una nuova perturbazione sta per attraversare il Paese, portando piogge e temporali sparsi, soprattutto al Centro-Nord. Ma quando arriverà il maltempo e dove colpirà di più? Scopriamolo insieme!

Oggi: instabilità al Nord, sole al Sud

Per la giornata di oggi, venerdì 30 giugno, il meteo prevede una situazione di generale variabilità al Nord, con cielo parzialmente nuvoloso e possibili rovesci o temporali sparsi, specie a ridosso di Alpi e Prealpi. Le temperature saranno in calo, con massime tra 27 e 32 gradi. Al Centro, nubi irregolari e schiarite, ma nel pomeriggio rovesci e temporali sull’Appennino e Toscana e localmente anche verso il medio versante adriatico. Le temperature saranno in lieve calo, con massime tra 28 e 32 gradi. Al Sud, cielo generalmente poco nuvoloso, salvo modesti annuvolamenti pomeridiani sulla fascia appenninica. Le temperature saranno stazionarie, con massime tra 28 e 33 gradi.

Weekend dell’1 e 2 luglio: peggiora al Centro-Nord, caldo al Sud

Per il weekend, le previsioni meteo indicano un ulteriore peggioramento al Centro-Nord, a causa del passaggio di una perturbazione atlantica che porterà piogge e temporali diffusi. Sabato 1 luglio, il meteo prevede piogge e rovesci anche intensi su Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana e Umbria. Possibili grandinate al Nord-Ovest. Temperature in ulteriore calo. Domenica 2 luglio, il meteo prevede ancora piogge e temporali su gran parte del Centro-Nord, con fenomeni più frequenti su Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Marche e Abruzzo. Migliora invece sulle regioni occidentali. Temperature in lieve aumento. Al Sud, invece, il weekend sarà caratterizzato da tempo stabile e soleggiato, con temperature elevate e clima tipicamente estivo. Si potranno raggiungere i 35 gradi in Sicilia.

Le previsioni per il mese di luglio 2023 secondo i modelli meteorologici

Il tempo nel mese di luglio potrebbe essere molto variabile e contrastato in Italia; secondo il modello ECMWF, luglio 2023 si preannuncia come un mese di estremi, con temperature record e violenti temporali. Secondo il modello CMCC, luglio 2023 potrebbe vedere anomalie positive di temperatura su buona parte dell’Europa ma in particolare sui settori occidentali del continente, mentre sul Mediterraneo potrebbero verificarsi infiltrazioni fresche causa di una moderata attività temporalesca lungo l’Italia. Queste previsioni sono però soggette a cambiamenti e incertezze, e dipendono anche da fattori come il fenomeno de “El Niño”, che consiste in un riscaldamento anomalo delle acque superficiali dell’Oceano Pacifico in grado di influenzare il clima terrestre.