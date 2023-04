Pubblica i messaggi e la foto del suo stalker su Facebook: lui la denuncia per diffamazione e minacce

Pubblica i messaggi dello stalker su Facebook e viene accusata di diffamazione. I fatti sono accaduti a una 50enne, L.R, che è stata querelata da un uomo, condannato nel 2015 per atti persecutori nei confronti della donna. Nonostante la condanna però, l’uomo aveva continuato a perseguitare L.R, finché lei non ha postato online i messaggi ricevuti da A.T.

Pubblica online i messaggi e la foto dello stalker: denunciata

I messaggi dello stalker sono finiti online, su Facebook. Una mossa sbagliata che ha portato ancora più guai alla donna. Lo stalker infatti l’ha denunciata chiedendo un risarcimento di 10mila euro. L.R, difesa dall’avvocato Stefano Troiano, è stata assolta dopo un incubo durato oltre un anno e mezzo.

I fatti iniziali risalgono al 2008, quando la donna ha conosciuto il suo stalker mentre passeggiava per strada con il cane. Lei, secondo quanto raccontato, ha messo subito in chiaro l’intenzione di avviare una semplice amicizia con l’uomo e non una relazione. Lui, però, inizia a stalkerarla fino a portarla alla disperazione. Da lì scatta la denuncia per stalking e un lungo processo, che si è concluso solo nel 2015 con la condanna di A.T. a tre mesi, con pena sospesa perché l’imputato è incensurato.

La foto e i post su Facebook

Le persecuzioni sono ricominciate poco dopo. Lui la seguiva ovunque e prendeva di mira anche la madre della donna. L.R., dopo aver cercato aiuto al 113 senza riceverne, esasperata, lo fotografa e pubblica la foto su Facebook raccontando tutta la storia. Un gesto che l’ha portata a un nuovo processo, stavolta proprio contro di lei.

“Questo individuo è uno stalker, mi perseguita dal 2008, è stato condannato ma non ha ancora smesso di seguirmi ovunque. Ora sono di nuovo al commissariato per denunciarlo. Donne denunciate questi vigliacchi”, aveva scritto nel primo post. E ancora: “A.T. pezzo di m… ti ho bloccato. Sappi che ti ho denunciato di nuovo”. L’uomo avrebbe continuato a perseguitarla fino al 2018. La donna è stata assolta, ma ha dovuto difendersi in un nuovo processo e trasferirsi in un’altra regione.