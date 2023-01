Quando finiscono i saldi invernali 2023? Le date Regione per Regione

La corsa ‘sfrenata’ allo shopping può partire perché da oggi, in molte Regioni italiane, hanno preso il via i saldi invernali, a poche settimane dalle feste e da quei regali spacchettati sotto l’albero di Natale. La data da cerchiare in rosso sul calendario, tra sconti e offerta, è il 5 gennaio. Ma fino a quando dureranno i saldi? Probabilmente se lo stanno domandando in tanti, quelli che hanno intenzione di prendersi un po’ di tempo prima di accaparrarsi un ‘affarone’.

Saldi nel Lazio, quando iniziano

Quando finiscono i saldi invernali a Roma e nel Lazio

I saldi invernali 2023 nel Lazio sono iniziati oggi, giovedì 5 gennaio. E dureranno ben 6 settimane, come previsto dalla normativa regionale, quindi termineranno il 14 febbraio, giorno di San Valentino. “Le vendite di fine stagione sono un momento importante per esercenti e consumatori, ci auguriamo che possano dare una spinta ai consumi in una congiuntura particolarmente difficile per le famiglie, i lavoratori e le imprese” – ha dichiarato Paolo Orneli, assessore regionale allo sviluppo economico, commercio e artigianato, università, ricerca, start up e innovazione.

Quando iniziano i saldi invernali 2023? Le date Regione per Regione

Nel resto d’Italia

Ma cosa succede nel resto d’Italia? Il 2 gennaio i saldi sono partiti in Sicilia e in Basilicata, il 3 in Valle d’Aosta e da oggi, giovedì 5 gennaio (eccezionalmente, perché di solito partono di sabato) in tutte le altre Regioni. Ma ecco il calendario completo, fornito dalla Confcommercio, con la data d’inizio e fine: