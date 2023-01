Saldi nel Lazio, quando iniziano

Le feste sono belle, ma i saldi di più. Infatti, dopo tutto il periodo turbolento dei festeggiamenti, del Natale e del Capodanno, quando le acque si sono placate, ecco che arriva il momento giusto, più opportuno, per poter finalmente dedicarsi agli acquisti del cuore. Insomma, se durante le feste ci si è dedicati ai regali per gli altri, ora arriva finalmente il momento di dedicare qualcosa anche a sé stessi. La comunicazione ufficiale è arrivata nei giorni scorsi: la Regione Lazio ha comunicato che la data di inizio dei saldi invernali, per l’anno 2023, è fissata al giorno 5 gennaio 2023 (primo giorno feriale antecedente il giorno dell’Epifania).

Quando iniziano i saldi invernali 2023 nel Lazio? Data e quanto durano

C’è la conferma: saldi nel Lazio a partire dal 5 gennaio 2023

Niente di nuovo, però arriva una conferma definitiva che non può che fare un grande piacere a tutti. Di fatto, resta confermata, infatti, ai sensi dell’art. 34, comma 2 della Legge Regionale n. 22/2019 (Testo Unico del Commercio) la data fissata per l’anno precedente con la Delibera di Giunta Regionale n. 864 del 30.11.2021, che prevedeva la data di inizio dei saldi invernali il primo giorno antecedente l’Epifania (5 gennaio 2022) in conformità con quanto stabilito nell’accordo approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 24 marzo 2011. Di conseguenza, allora, rimane fermo ancheil divieto delle vendite promozionali nei 30 giorni precedenti la data di avvio dei saldi invernali, di cui ai commi 6 e 8 del menzionato articolo 34 della Legge Regionale n. 22/2019. La durata dei saldi, ad ogni modo, è stabilita per 6 settimane.

“Sono certo che i saldi invernali 2022 contribuiranno a spingere i consumi e a dare vigore al commercio, un settore fondamentale dell’economia regionale che deve essere sostenuto per aiutarlo a superare le difficoltà che ha provocato la pandemia del Covid-19”, ha dichiarato l’assessore regionale allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Università, Ricerca, Start Up e Innovazione, Paolo Orneli.