Saldi, quando iniziano: ecco il calendario regione per regione

I saldi invernali sono un momento atteso dai consumatori e anche dai commercianti che finalmente potranno contare su un certo flusso di clienti. L’appuntamento è fondamentale anche per far girare l’economia in periodo di crisi e si prevede che il giro di affari ammonti a 4,7 miliardi di euro. D’altro canto è anche un periodo importante per i consumatori che possono spendere ‘bene’ i propri soldi. Ma andiamo a vedere quando iniziano. Non hanno una data unica in tutt’Italia. E a Roma quando cominciano?

Quando iniziano i saldi

Solo la Sicilia e la Basilicata a dare il via per prima ai saldi invernali, il 3 gennaio. Mentre altrove prendono in via il 5 gennaio. La Confcommercio ha fatto uno studio per verificare come andranno le spese di questo periodo e prevede che saranno 15,4 milioni le famiglie che si dedicheranno agli acquisti spendendo 304 euro per ogni nucleo familiare e una spesa pro capite di circa 133 euro.

“Stimiamo una crescita dei saldi di oltre il 10% che – ha detto Giulio Felloni, presidente nazionale di Federazione Moda Italia-Confcommercio – sarà più utile alla liquidità piuttosto che ai guadagni, che confidiamo possano arrivare dalla rinnovata fiducia che i consumatori ripongono con sempre maggiore frequenza nei nostri negozi orientati verso future strategie legate alla sostenibilità e all’innovazione”.

Le regole da rispettare sugli acquisti

È importante tenere presente, però, i suggerimenti della Federazione Moda Italia e Confcommercio ricordando alcune regole fondamentali, tra le quali: la possibilità di cambiare i capi acquistati nel rispetto delle indicazioni dei negozianti, salvo il caso in cui in cui non ci siano danni nel qual caso, a patto che l’acquirente denunci il problema entro due mesi, il negoziante deve procedere alla sostituzione o alla restituzione dei soldi. Il pagamento della carta di credito deve essere accettato dal commerciante. Quest’ultimo deve indicare il prezzo di vendita originario, lo sconto e il prezzo al pubblico.