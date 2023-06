Quattordicesima 2023: quando arriva, a chi spetta e come calcolare gli importi

L’estate non porta solo giornate calde e relax al mare ma anche la quattordicesima, ovvero un importo aggiuntivo alle 12 o 13 mensilità ordinarie di paga, previsto da alcuni contratti collettivi di lavoro o contratti individuali. Viene spesso chiamata anche “premio feriale” in quanto viene erogata tra la fine di giugno e i primi giorni di luglio. A differenza della tredicesima mensilità, che spetta a quasi tutti i lavoratori dipendenti, la quattordicesima non spetta a tutti. A definire chi sono i beneficiari e a quanto ammonta la mensilità extra, sono i singoli contratti collettivi nazionali o contratti individuali. Non tutti però hanno diritto a questa somma extra: dipende da limiti di reddito e requisiti del contratto collettivo nazionale di lavoro (Ccnl). Vediamo nel dettaglio a chi spetta, quando arriva e come si calcola.

A chi spetta la quattordicesima

La quattordicesima spetta ai lavoratori a cui è applicato un Ccnl o un contratto individuale in cui è espressamente prevista tale mensilità. Tra i principali Ccnl che la prevedono, vi sono quelli dei seguenti settori:

Istituti di credito;

edilizia;

commercio;

assicurazioni;

autotrasporto merci e logistica;

studi professionali;

Istituti e imprese di vigilanza;

operai agricoli e florovivaisti;

turismo;

nettezza urbana;

alimentari;

farmacie private;

Poste Italiane.

Sono sempre esclusi dal diritto alla quattordicesima in busta paga:

i lavoratori pubblici;

gli stagisti;

i tirocinanti;

i lavoratori autonomi;

i collaboratori coordinati continuativi;

i lavoratori domestici (colf e badanti).

Anche i pensionati possono ricevere la quattordicesima, ma solo se hanno un reddito annuo inferiore a una certa soglia stabilita dall’Inps. Per il 2023, il limite di reddito per avere diritto alla quattordicesima è di 18.000 euro.

Quando arriva

La data del pagamento della quattordicesima dipende dal Ccnl applicato al lavoratore. Tuttavia, come accennato all’inizio di questo articolo, nella maggior parte dei casi, la quattordicesima viene pagata a luglio, ma in alcuni settori può essere anticipata a giugno o posticipata ad agosto. Per i pensionati, l’Inps eroga la quattordicesima con la rata di luglio.

Come si calcola l’importo della quattordicesima

L’importo della quattordicesima dipende dalla retribuzione annua del lavoratore e dal numero di mesi di lavoro effettuato nell’anno solare precedente. In generale, la formula per calcolare l’importo della quattordicesima è la seguente:

Quattordicesima = (retribuzione annua lorda / 12) x (mesi di lavoro / 12)

Per esempio, se un lavoratore ha una retribuzione annua lorda di 24.000 euro e ha lavorato per tutto l’anno solare precedente, la sua quattordicesima sarà pari a:

Quattordicesima = (24.000 / 12) x (12 / 12) = 2.000 euro

Se invece il lavoratore ha una retribuzione annua lorda di 24.000 euro e ha lavorato solo per 6 mesi nell’anno solare precedente, la sua quattordicesima sarà pari a:

Quattordicesima = (24.000 / 12) x (6 / 12) = 1.000 euro

Per i pensionati, l’importo della quattordicesima dipende dal reddito annuo e dalla fascia di età. L’Inps ha stabilito le seguenti fasce di importo per il 2023:

516,46 euro per i pensionati con età inferiore a 64 anni e reddito annuo fino a 7.500 euro;

per i pensionati con età inferiore a 64 anni e reddito annuo fino a 7.500 euro; 336,01 euro per i pensionati con età inferiore a 64 anni e reddito annuo da 7.500,01 a 18.000 euro;

per i pensionati con età inferiore a 64 anni e reddito annuo da 7.500,01 a 18.000 euro; 516,46 euro per i pensionati con età da 64 a 79 anni e reddito annuo fino a 7.500 euro;

per i pensionati con età da 64 a 79 anni e reddito annuo fino a 7.500 euro; 420,16 euro per i pensionati con età da 64 a 79 anni e reddito annuo da 7.500,01 a 18.000 euro;

per i pensionati con età da 64 a 79 anni e reddito annuo da 7.500,01 a 18.000 euro; 516,46 euro per i pensionati con età pari o superiore a 80 anni e reddito annuo fino a 7.500 euro;

per i pensionati con età pari o superiore a 80 anni e reddito annuo fino a 7.500 euro; 504,31 euro per i pensionati con età pari o superiore a 80 anni e reddito annuo da 7.500,01 a 18.000 euro.

In poche parole

La quattordicesima è una mensilità extra che viene corrisposta a giugno o luglio a alcuni lavoratori dipendenti e pensionati, in base al loro reddito e al loro contratto di lavoro. Per sapere se si ha diritto alla quattordicesima e qual è il suo importo, bisogna consultare il proprio Ccnl o il proprio cedolino paga. Per i pensionati, l’Inps fornisce le indicazioni sulle soglie di reddito e gli importi previsti per il 2023.