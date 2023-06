Salt Bae, dalla povertà al lusso estremo: “Vorrei aprire a Milano”

Salt Bae è un imprenditore turco che con la sua impresa, costruita da zero, sta arrivando a guadagnare milioni di euro. Sta facendo molto discutere negli ultimi giorni dopo aver fatto alcune uscite poco gradevoli in cui ha dichiarato di essere ‘innamorato dei soldi‘ e di voler vivere nel lusso, questa sarebbe l’unica cosa che gli interessa. Vorrebbe aprire anche un uso ristorante a Milano, ma consociamo meglio la sua storia.

La storia di Salt Bae

Salt Bae è un uomo di quasi 40 anni ed è noto per essere il macellaio più ricco del mondo. Nato e cresciuto in una famiglia poverissima dove pativa la fame insieme ai suoi fratelli e alle sua sorelle, ha iniziato a lavorare a soli 13 anni, in una piccola macelleria lontano dal suo paese. Da lì è cambiato tutto. Grazie alle sue doti è diventato un vero e proprio imprenditore, che oggi vanta ben 32 ristoranti nel mondo e oltre 4 mila dipendenti. Per anni ha fatto anche il cameriere ed è stato immortalato nel gesto di ‘gettare il sale’, che è diventato il suo simbolo di riconoscimento.

Dalla ricchezza alla povertà

Più volte ha raccontato che la sua è stata una strada in salita. In un’intervista rilasciata al Corriere della sera ha raccontato: “Ho dovuto abbandonare gli studi. Vengo da Pasali, un’area rurale della Turchia. Vivevamo in 7 in una stanza: mio padre si alzava all’alba per andare in miniera e alle 18 era già a dormire. Tornavo a casa e non c’era nessuno sveglio”. Ha poi continuato parlando del suo primo giorno di lavoro: “Era in una macelleria di Istanbul a 50 chilometri da casa. Avevo 13 anni e lavoravo dalle 6 di mattina a mezzanotte. Dormivo in una poltrona dentro al negozio”.

Aprirà un negozio a Milano?

Anche ad oggi, nonostante il suo patrimonio e il suo grande successo, Salt Bae racconta di essere sempre molto teso e oggi giorno è il primo ad iniziare a lavorare e l’ultimo ad andarsene. Dorme pochissimo e non ha tempo per una relazione, il suo univo obiettivo di vita sembra che sia fare tantissimi soldi. Per questo ha ricevuto tantissime critiche sui social e non solo. Da pochissimo ha annunciato il suo desiderio di aprire un negozio o un ristorante a Milano. Tuttavia, sembra che non riesca a trovare il giusto locale per il suo progetto.

Le critiche sui social

Sui social non sono mancate le critiche nei suoi confronti. Pubblica scatti e video molto forti in mezzo a tante carcasse di animali morti. Sotto le sue foto ci sono tantissimi commenti così: “Smettila di uccidere tanti poveri animali innocenti“. Moltissimi non si capacitano di come possa essere diventato così ricco con un’azienda che si basa sulla carne nel nostro momento storico. Dato che è l’industria più inquinante per il pianeta, oltre ad essere estremamente cruenta. Tante anche le accuse verso di lui: “È ossessionato dai soldi“.