Scioperi a gennaio 2023, chi si ferma e perché: il calendario con le date Regione per Regione

Scioperi a gennaio 2023. L’Italia non sta attraversando un bel periodo e a causa dei malcontenti per il Governo Meloni, l’aumento della benzina e delle autostrade e il 2023, che ha preso il via da pochissimi giorni, inizia con un calendario ricco di scioperi. Ecco dove e quando i lavoratori e le lavoratrici si fermeranno e incroceranno le braccia, dai motivi alle date e agli orari regione per regione.

Scioperi dei trasporti a gennaio 2023

Gli scioperi di gennaio saranno quasi tutti nel settore dei trasporti. Ecco perché dovrete fare attenzione prima di organizzare qualche spostamento con treni e autobus. Saranno comunque garantite alcune fasce orarie, ma tutto il primo mese del 2023 sarà costellato di proteste. E di lavoratori che incroceranno le braccia.

Sciopero Trenitalia in Emilia Romagna (e non solo)

L’8 e il 9 gennaio saranno giorni di grandi proteste soprattutto per gli addetti di Trenitalia: dalle 3:31 dell’8 alle 2:30 del 9 gennaio si fermano gli operatori di alcuni settori in Emilia Romagna. Dalle 2:20 dell’8 all’1:20 del 9 gennaio si ferma il personale delle Marche. Non solo Trenitalia, ma dalle 11 alle 16 si fermano gli addetti alle pulizie di Milano Malpensa.

Sciopero dipendenti comunali a Roma

Altra data da cerchiare in rosso è quella di lunedì 9 gennaio, data buia per molti. Previsti, infatti, scioperi di 24 ore per i dipendenti comunali di Roma, del personale dell’azienda TPL in Umbria. Si fermerà anche anche il personale delle ferrovie in Puglia.

Tutte le altre date delle proteste

Ecco, di seguito, tutte le altre date degli scioperi in programma per questo primo mese del 2023:

12 gennaio ancora uno sciopero di 24 ore per i lavoratori della società Mercitalia Rail del Friuli Venezia Giulia.

ancora uno sciopero di 24 ore per i lavoratori della società Mercitalia Rail del Friuli Venezia Giulia. 13 gennaio : riduzione degli autobus a Milano dalle 16 alle 20, si fermano dalle 9 alle 17 gli addetti agli uffici, all’equipaggio e manutenzione di Trenitalia a Firenze e all’Osmannoro. Fermo di 24 ore per il personale Eav di Napoli e del CSC mobilità di Latina.

: riduzione degli autobus a Milano dalle 16 alle 20, si fermano dalle 9 alle 17 gli addetti agli uffici, all’equipaggio e manutenzione di Trenitalia a Firenze e all’Osmannoro. Eav di Napoli e 16 gennaio: sciopero Atac di Roma dalle 8:30 alle 14:30. Fermo per i mezzi pubblici anche a Modena, Reggio Emilia e Piacenza dalle 17:30 alle 21 per l’urbano e 17-21 per l’extraurbano.

Fermo per i mezzi pubblici anche a Modena, Reggio Emilia e Piacenza dalle 17:30 alle 21 per l’urbano e 17-21 per l’extraurbano. 27 gennaio: sciopero di 24 ore per il personale di Trenitalia in Emilia Romagna.

I motivi delle proteste

Molte aziende aderiranno agli scioperi indetti dai sindacati e dalle associazioni per i diritti sul lavoro, sia private sia pubbliche. Le società dei trasporti sono sempre al centro del mirino come Atac e Trenitalia, ma anche alcune ditte per il trasporto merci e gli impiegati comunali aderiranno ad alcune date. I motivi del malcontento riguardano il governo, la mancata approvazione del salario minimo e la carenza di garanzie e diritti sul luogo di lavoro.