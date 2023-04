Treni in ritardo o cancellati dopo il deragliamento a Firenze: come chiedere il rimborso a Trenitalia e Italo

Un giovedì da incubo quello vissuto questa mattina dai pendolari che a causa del deragliamento di treno merci – verificatosi intorno alle 2 di questa notte dei pressi di Firenze Castello – si sono visti accumulare ritardi su ritardi, se non addirittura cancellazioni del proprio viaggio. L’incidente ha letteralmente paralizzato la circolazione ferroviaria del paese, arrecando disagi soprattutto nella stazione fiorentina di Santa Maria Novella. Tuttavia, gli strascichi del sinistro hanno riguardato tutte le principali stazioni ferroviarie della penisola.

Treno deragliato a Roma, anche oggi oltre 30 corse cancellate: ecco quali

Circolazione ferroviaria in tilt per il deragliamento di un treno merci a Firenze

Una giornata decisamente da dimenticare quella di oggi sul fronte dei trasporti in quanto l’incidente verificatosi a Firenze ha mandato letteralmente in tilt buona parte dei trasporti su rotaia italiani. Firenze Santa Maria Novella, Bologna Centrale, Milano Centrale, Roma Termini queste alcuni scali interessati dai disservizi, che hanno arrecato ai pendolari disagi, contrattempi e che hanno preso una concreta forma in treni ad alta velocità cancellati, forti ritardi nonché la necessità di procedere su percorsi alternativi. Ora, è prezioso sottolineare che per chi questa mattina si è visto costretto a rinunciare al viaggio è possibile chiedere il rimborso.

Come chiedere il rimborso

Per quel che riguarda Trenitalia, è bene sapere che in caso di rinuncia al viaggio i cittadini hanno diritto al rimborso integrale del prezzo del biglietto oppure, a riprogrammare il viaggio. Inoltre, per chiedere il rimborso c’è un anno di tempo e lo si può fare in biglietteria, compilando il modulo presente sul sito di Trenitalia o contattando il call center allo 06 3000. Diverso il discorso per Italo in quanto i passeggeri che sono arrivati a destinazione con un ritardo superiore a 60 minuti, riceveranno in automatico l’indennità. A coloro che hanno avuto il treno soppresso Italo garantisce il rimborso integrale oppure, in alternativa, è possibile optare per il cambio di data del viaggio, opzione completamente gratuita.