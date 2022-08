Alimenti freschi e congelati “al caldo” anziché trasportati sottozero: la scoperta della Polstrada di Latina

Alimenti freschi, tra cui anche latte e prodotti caseari, trasportati “al caldo” anziché sottozero come previsto con gravi rischi per la loro conservazione. E’ stata questa la scoperta fatta dalla Polizia Stradale di Latina in uno dei tanti controlli effettuati in questi giorni che ha multato un autotrasportatore.

Alimenti mal conservati nell’autocarro fermato dalla Stradale

Particolare attenzione, oltre ai normali servizi di accertamento sul rispetto delle norme di circolazione, è stata data infatti in queste settimane ai veicoli destinati al trasporto di alimenti per il consumo umano. Ebbene in uno di questi, i poliziotti hanno intercettato un autocarro isotermico, che avrebbe dovuto trasportare alimenti in regime di temperatura controllata, in evidente sovraccarico oltre che in cattive condizioni esteriori.

Dal controllo è emerso che, oltre a trasportare in eccedenza di peso varie derrate alimentari, il termometro del gruppo frigo segnava una temperatura di +12° anziché quella prevista per alcuni prodotti congelati trasportati al di sotto dello 0. Il carico infatti, oltre a vino confezionato e ortaggi freschi, comprendeva anche prodotti lattiero caseari e prodotti congelati.

La multa

Al termine del controllo il conducente dell’autocarro veniva sanzionato per violazioni delle norme del Codice della Strada e del regolamento sul trasporto di derrate alimentari, per un totale di circa 2.000 euro oltre alla decurtazione dei punti patente. I servizi continueranno per tutta la settimana con particolare attenzione al prossimo weekend.