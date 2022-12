Incidente mortale a Latina: ciclista colpito da un’auto, la caduta è fatale. Perde la vita un uomo

Dramma stamattina lunedì 5 dicembre alla periferia di Latina dove un ciclista ha perso la vita dopo un incidente con un’autovettura. Stando alle prime informazioni disponibili l’uomo sarebbe entrato in collisione con una macchina in Via Capograssa, vicino a Borgo San Michele alla periferia di Latina.

Chi è la vittima dell’incidente mortale di oggi a Latina

A perdere la vita sarebbe stato un pensionato residente in zona di 85 anni. A nulla, purtroppo, sono valsi i tentativi di soccorso da parte del 118. Sul posto è intervenuta anche la Polizia Stradale che ora è al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Al momento l’ipotesi al vaglio degli agenti è che la donna al volante dell’auto (una Toyota Yaris, ndr) abbia urtato il ciclista senza accorgersi e che poi sia tornata indietro per sincerarsi dell’accaduto. La bici nella carambola è finita nel canale che costeggia la strada. A riportare la notizia è Latina Oggi.

Gli incidenti mortali nel weekend

Nelle ultime ore altri due incidenti mortali si sono verificati lungo le strade del Lazio. Sabato mattina un uomo è stato travolto e ucciso da un Taxi alla Balduina perdendo la vita sul colpo. Ieri sera invece sul Grande Raccordo Anulare di Roma un altro automobilista è deceduto a seguito di un incidente: il sinistro in questo caso è avvenuto all’altezza del chilometro 2,600 in carreggiata interna, tra l’Aurelia e lo svincolo di via Boccea, tra due automobili. Non si conosce ancora la dinamica dello scontro, che è stato terribile (in mattinata sempre il GRA era stato teatro di un maxi incidente che aveva provocato il ferimento di tre persone coinvolgendo in tutto quattro veicoli tra cui un furgone).

