La Prof accusata di offrire canne e cocaina agli studenti: “Ho fatto un tiro e mi sono sentita male”

Rischia di finire a processo un’insegnante di 48 anni di Aprilia che avrebbe offerto delle sostanze stupefacenti ai ragazzi che seguivano le sue lezioni. A metterla nei guai le testimonianze degli stessi studenti che hanno raccontato alla Polizia ciò che accadeva a margine dei suoi corsi. Sulla posizione della donna, docente di laboratorio tecnico professionale di acconciatura, dovrà essere ora il magistrato a decidere.

Le testimonianze

Ma cosa hanno raccontato gli alunni? Una 21enne, ex studentessa di un’agenzia per la formazione professionale a Latina, ha dichiarato agli investigatori che hanno approfondito il caso: “La Prof, subito dopo pranzo, ha tirato fuori una canna e ha iniziato a fumare passandola poi agli altri studenti che erano lì“. I fatti risalgono al luglio 2020. A rendere il quadro più grave il fatto che alcuni allievi fossero giovanissimi: come una ragazza di 16 anni che si era confidata con il tutor dell’Agenzia professionale raccontando che in un’occasione, a casa della 48enne dove si era recata per prepararsi ad un esame, aveva fumato una canna (“un solo tiro”, avrebbe dichiarato) accusando poi un malore. Da lì era scattata la segnalazione e l’Agenzia Professionale si era rivolta alla Procura.

Le indagini

A riportare la vicenda è oggi Repubblica.it. La testimonianza della ragazza (che oggi ha 19 anni), che davanti al Magistrato ha raccontato tutto, è stata poi incrociata con quelle degli altri compagni. “Ricordo che la professoressa tirò fuori una sigaretta realizzata artigianalmente dicendo che si trattava di una canna. Prima ha iniziato a fumarla, poi ce l’ha offerta. Inoltre ci ha detto che qualche volta faceva uso di cocaina“. Cocaina che, stando sempre a quanto si apprende, in un altro episodio avrebbe offerto ad un altro alunno.

