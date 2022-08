Latina, aggredisce e picchia un agente della Polizia: arrestata 46enne

Nel 2012 picchiò un agente della Polizia di Stato. Oggi arriva la condanna. La donna, una 46enne di Cassino (FR), è stata rintracciata e arrestata.

Leggi anche: In giro a Cisterna senza patente né assicurazione: e lo scooter era pure rubato

Accusata di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali

La Polizia di Stato di Latina nella giornata di ieri 30 agosto 2022 ha tratto in arresto la donna in esecuzione ad ordinanza di arresto emessa dal Tribunale di Latina. Tale misura detentiva definitiva impone la reclusione a carico della donna per un periodo di 6 mesi in seguito ai fatti risalenti al 2012, quando la stessa si rese responsabile di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.

Leggi anche: Paura a Scauri: si presentano a casa per l’affitto non pagato, lui gli spara contro

L’arresto

La donna, rintracciata in questo capoluogo dai poliziotti della Squadra Mobile, una volta esperite le formalità di rito è stata associata presso la sezione femminile della casa circondariale di Roma Rebibbia.