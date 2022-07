In giro a Cisterna senza patente né assicurazione: e lo scooter era pure rubato

Cisterna con uno scooter privo di assicurazione. Ma il conducente si è imbattuto in uno dei tanti controlli della Polizia Locale Girava tranquillamente per le vie dicon uno scooter privo di assicurazione. Ma il conducente si è imbattuto in uno dei tanti controlli dellae per questo è finito nei guai. Anche perché l’uomo, un cittadino italiano, era senza patente e per di più il mezzo era rubato.

Denunciato italiano per ricettazione

E ‘ successo mercoledì scorso. Il centauro è stato sorpreso alla guida di un ciclomotore privo di patente di guida e di copertura assicurativa come detto. Dal controllo della banca dati, inoltre, risultava che il veicolo era stato rubato ad un cittadino indiano lo scorso mese di maggio.

Restituito il ciclomotore al proprietario

Il ciclomotore è stato quindi restituito nella stessa giornata al proprietario mentre il conducente è stato denunciato per il reato di ricettazione e sanzionato per le violazioni di guida senza patente e per la mancanza della copertura assicurativa.