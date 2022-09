Non la sentono da giorni, i familiari danno l’allarme: 45enne trovata morta in casa

Da giorni cercavano di mettersi in contatto con la donna, ma senza riuscire. Alla fine i parenti hanno allertato le forze dell’ordine per verificare cosa fosse successo in quell’appartamento in via Armellini a Latina.

Tanta la preoccupazione per i familiari della donna, una 45enne del capoluogo pontino, ma anche per i vicini di casa che ormai non la vedevano da un po’.

L’intervento dei soccorritori

Quando i Vigili del fuoco, stamattina, sono finalmente riusciti ad entrare in casa della 45enne insieme agli agenti delle Volanti e al personale sanitario del 118 hanno trovato la donna morta. Nulla hanno potuto fare i soccorritori se non constatare il decesso.

Dai primi accertamenti sembra che la morte possa essere dipesa da cause naturali. Probabilmente un malore. La Polizia sta comunque svolgendo indagini per stabilire esattamente cosa sia successo e da cosa sia stato provocato il decesso.