Marco Linardi morto in un violento incidente frontale: gli altri feriti sono tutti gravi

Un incidente che non gli ha lasciato scampo. Nello scontro frontale avvenuto tra due auto, ha perso la vita un uomo di 59 anni, mentre altre 4 persone sono rimaste gravemente ferite.

Impatto devastante a Gallicano nel Lazio

La vittima è Marco Linardi, il 59enne che ha perso la vita a Gallicano nel Lazio, comune nella provincia di Roma, nella giornata di ieri, lunedì 19 settembre, all’altezza di via Pedemontana.

L’impatto si è verificato intorno alle 17.00, dal momento che qualche minuto dopo è arrivata la segnalazione anche agli operatori dei Vigili del Fuoco. I feriti erano stati affidati al personale sanitario del 118 che ha provveduto al trasporto, tutti in codice rosso, presso gli ospedali Gemelli e il Policlinico Tor Vergata.

Lo scontro e i feriti

Marco, invece, non ce l’ha fatta. Lo scontro è stato troppo duro per lui. Stando alle prime ricostruzioni sarebbe morto sul colpo, dopo l’impatto. Si tratta dell’ennesima vittima per questo mese, le strade continuano ad essere una delle principali cause di mortalità in Italia. Continuano, intanto, le indagini da parte degli inquirenti per poter ricostruire l’esatta dinamica dello scontro e stabilire le responsabilità dell’incidente.

Le strade e la mortalità

ACI ed Istat hanno diffuso i dati sugli incidenti stradali del 2021. Confermando che, come prevedibile, dopo i periodi di calo dovuti ai lockdown anti-Covid, è tornato a crescere il numero delle vittime dovute agli incidenti. Nel 2021, in Italia si sono verificati circa 150mila incidenti stradali con lesioni a persone, che hanno provocato 2.875 morti e circa 205mila feriti. Il numero di morti per milione di abitanti è pari a circa 49, contro i 45 della media nella UE27.