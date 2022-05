Telelaser a Latina: controlli della Polizia Locale contro l’alta velocità, ecco quando e dove

Controlli con il Telelaser a Latina per contrastare il fenomeno dell’alta velocità causa ogni mese di incidenti. Per questo la Polizia Locale ha predisposto per la settimana prossima un servizio straordinario di monitoraggio per scoraggiare comportamenti sconsiderati alla guida.

Quando saranno i controlli della Polizia Locale a Latina

I controlli sono in programma per il prossimo martedì 31 maggio 2022. La Polizia Locale di Latina effettuerà pertanto una serie di mirati servizi di controllo alla circolazione stradale finalizzati in particolare alla verifica del rispetto dei limiti di velocità. Il primo servizio verrà svolto martedì 31 maggio, dalle ore 14 alle ore 18, in via Epitaffio e in via Isonzo, dove le pattuglie opereranno con l’ausilio del telelaser come detto.

Leggi anche: Oltre 500 multe della Polizia Locale in poche ore: chiusi anche due minimarket