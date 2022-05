Sequestra la compagna, la picchia e tenta di strangolarla: «Ti ammazzo!»

Una terribile storia, l’ennesima di violenze tra le mura domestiche, arriva oggi da Latina dove un giovane è finito in arresto con le accuse di sequestro di persona, lesioni personali e tentato omicidio. Il ragazzo ha infatti tentato di ammazzare la compagna e soltanto per puro caso la vicenda non si è conclusa con l’epilogo peggiori.

Tentato omicidio a Latina

I fatti risalgono a otto giorni fa. Il giovane ha prima minacciato la donna di far uso di un taglierino, poi l’ha chiusa in casa contro la sua volontà. Quindi sono arrivate le botte, tanto da provocarle gravi lesioni. Infine, accecato da uno stato d’ira irrefrenabile, ha tentato di soffocare la malcapitata a mani nude minacciando che l’avrebbe ammazzata.

Donna in gravi condizioni in Ospedale

La ragazza, una volta libera, è stata ricoverata in Ospedale. I medici, riscontrata le gravità delle lesioni, le hanno dato una prognosi di un mese.

Arrestato lo stalker

Peraltro, il giovane anche dopo che la donna era stata dimessa dall’ospedale, ha continuato ad importunarla e contattarla telefonicamente in maniera insistente, causandole un intenso stato d’ansia. L’Autorità giudiziaria, concordando con la tesi investigativa dei poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, ha disposto la custodia cautelare in carcere, misura ritenuta idonea a contenere gli istinti violenti ed i comportamenti incontrollabili e sproporzionati commessi dall’indagato. Al termine delle formalità di rito, l’arrestato e stato tradotto presso la Casa Circondariale di Latina.

Leggi anche: Tentato omicidio a Roma: si incontrano per una ‘trattativa’ e scoppia la lite, gravissimo 39enne