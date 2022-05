Tentato omicidio a Roma: si incontrano per una ‘trattativa’ e scoppia la lite, gravissimo 39enne

Si erano dati appuntamento forse per una trattativa perché l’obiettivo era quello di cedere 3 preziosi orologi. Ma qualcosa quella sera è andato storto: prima la discussione, poi la violenza e le coltellate, che hanno ferito gravemente un uomo, il proprietario dell’abitazione che aveva aperto la porta a quello che si è trasformato nel suo ‘aguzzino’.

Tentato omicidio a Casal Selce: cosa è successo

Nella tarda serata dell’11 maggio scorso i Carabinieri sono intervenuti in quell’appartamento in via Giuseppe Lazzati, in zona Casal Selce, di proprietà del 39enne. Qui, secondo una ricostruzione, i due uomini si erano dati appuntamento per avviare una trattativa sulla cessione di 3 preziosi orologi. Poi, per motivi da accertare, tra i due sarebbe partita la discussione, che è degenerata in pochi minuti. Con un coltello a scatto, che è stato repertato successivamente dai miliari, i due si sarebbero colpiti a vicenda. Ma ad avere la peggio è stato il 39enne, il padrone di casa.

Chi è l’uomo arrestato

I Carabinieri della Stazione Roma Casalotti e della Sezione Radiomobile della Compagnia Roma Cassia hanno arrestato l’uomo, un romano di 34 anni, commerciante e già conosciuto alle forze dell’ordine, poiché gravemente indiziato di tentato omicidio ai danni del 39enne.

Come sta l’uomo ferito, le sue condizioni di salute

Il 39enne ha riportato delle profonde ferite all’addome ed è stato trasferito d’urgenza con l’ambulanza all’ospedale San Camillo di Roma, dove si trova ricoverato in rianimazione, intubato e in prognosi riservata. Anche l’indagato, il 34enne, ha riportato delle ferite alla regione addominale, è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale “Aurelia Hospital” in codice rosso, dove si trova tuttora piantonato. In ogni caso, le indagini proseguano per capire cosa sia successo quella sera.