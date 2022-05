Tentato omicidio a Torvaianica, arrestato 40enne

Tentato omicidio a Torvaianica, si sono concluse, dopo alcune ore interrogatori, le serrate indagini che hanno portato all’arresto di un 40enne italiano, residente a Pomezia. L’uomo, dopo la conferma dell’arresto da parte del Giudice, è ora in attesa di essere trasferito in carcere.

La vicenda è avvenuta questa mattina nella zona di Campo Ascolano pochi muniti prima delle 8:00. L’uomo, che ha rapporti di lavoro come dipendente con la sua vittima, si è incontrato con il suo datore di lavoro in via Po, la strada principale del quartiere. Il quarantenne ha parcheggiato sotto alle abitazioni, di fronte alla gelateria, mentre datore di lavoro, un 47enne sempre del posto, ha lasciato la sua auto accostata a bordo strada.

La lite per futili motivi

Ad un tratto i due hanno iniziato a discutere nei pressi dell’auto del 47enne. I toni si sono immediatamente alzati. Sono passati subito alle mani. Poi il 40enne ha tirato fuori un taglierino e con quello ha colpito il 47enne. Un colpo profondo al collo, che ha fatto perdere tantissimo sangue al suo rivale. Il 47enne ha provato ad avvicinarsi alle case e alla gelateria per chiedere aiuto, ma il locale a quell’ora era chiuso. Fortunatamente in quel momento passava un’infermiera, che ha prestato i primi soccorsi. Sono stati allertati i carabinieri, che sono giunti insieme ai sanitari del 118.

Le condizioni della vittima

Vista la gravità delle condizioni del 47enne, è stato richiesto l’intervento di un’eliambulanza, che ha trasportato l’uomo al San Camillo in codice rosso. Adesso l’uomo è in terapia intensiva, ma per fortuna per lui il pericolo di vita è scongiurato, nonostante permangano le gravi condizioni.