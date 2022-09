AID (Agenzia Industrie Difesa) assume: ecco il bando di concorso

Lavoro. Un’altra importante novità ed occasione per chi è in cerca di una svolta professionale: l’Agenzia Industrie Difesa (AID) ha indetto il concorso 2022 per l’attivazione di 48 contratti di apprendistato professionalizzante con inserimento presso gli stabilimenti in Campania e Lazio.

I profili da formare sono, nello specifico, assistenti tecnici artificieri, assistenti tecnici per le lavorazioni e assistenti amministrativi. La selezione è aperta a diplomati tra i 18 e i 29 anni.

Il termine ultimo per poter presentare la propria domanda di ammissione è il prossimo 9 ottobre 2022. Vediamo insieme, ora, qualche dettaglio in più sull’argomento.

Il concorso dell’Agenzia Industrie Difesa

Con il concorso 2022 Agenzia Industrie Difesa si prevede, dunque, l’attivazione di ben 48 contratti di apprendistato professionalizzante, della durata massima di due anni, finalizzati a formare i seguenti profili professionali:

n. 20 unità di personale “Assistente tecnico artificiere” – Settore tecnico, scientifico e informatico, presso lo Stabilimento Militare “Pirotecnico” di Capua (codice ATA);

n. 8 unità di personale "Assistente tecnico per le lavorazioni" – Settore tecnico, scientifico e informatico (codice ATL), di cui:

– n. 5 presso lo Stabilimento Militare “Pirotecnico” di Capua;

– n. 3 presso lo Stabilimento Militare “Spolette” di Torre Annunziata;

n. 20 unità di personale "Assistente Amministrativo"– Settore amministrativo, giudiziario, storico – culturale e linguistico, presso il Centro di Dematerializzazione e Conservazione Unico della Difesa (Ce.De.C.U.) di Gaeta (codice GAA).

Requisiti richiesti

I candidati alla selezione pubblica del suddetto bando, dunque, devono possedere i requisiti generali di seguito riassunti:

cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione europea;

età compresa tra i 18 e i 29 anni alla data di scadenza dell’avviso di selezione;

idoneità fisica;

godimento dei diritti civili e politici;

inclusione nell’elettorato politico attivo;

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per

persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego statale;

assenza di condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici.

Titoli di studio ammessi

Successivamente, poi, importante da tenere a mente che in base alla figura professionale di proprio interesse, i concorrenti devono possedere anche i seguenti titoli di studio specifici:

Diploma quinquennale di istruzione secondaria superiore rilasciato da uno dei seguenti istituti: