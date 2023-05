Assunzioni Gardaland 2023, come fare per candidarsi: requisiti, profili richiesti e domanda

Buone notizie per chi è in cerca di un lavoro: il parco divertimenti Gardaland cerca personale! La struttura, che è una delle più grandi ed importanti della Penisola, si sta preparando all’apertura della stagione estiva che è prevista per il prossimo 17 giugno con chiusure anche alle 23. Alla luce di ciò, si ricerca personale da inserire nell’organico come stagionali. Gardaland impiega già mille persone che nel periodo estivo arrivano anche ad essere 1.300. Ma quali sono le figure ricercate e i requisiti richiesti? Ed ancora, come fare per inoltrare la domanda?

Offerta di lavoro all’Aeroporto di Fiumicino, nuove assunzioni di infermieri per il Pronto Soccorso

Gardaland cerca personale: il recruiting day

Per organizzare meglio il piano delle assunzioni, la direzione del parco divertimenti ha previsto per il prossimo 25 maggio un recruiting day al quale potranno prendere parte tutti coloro che sono interessati all’offerta di lavoro offerta da Gardaland. La giornata dedicata al recruiting avrà inizio alle 14 e sarà dedicata a coloro che sono interessati a prestare servizio in qualità di addetti/e alle attrazioni e addetti/e alla ristorazione. Per confermare la proprio partecipazione è necessario registrarsi al sito ufficiale di Gardaland nella sezione “Lavora con noi”. In questa giornata, i responsabili della risorse umane dell’azienda incontreranno i candidati e forniranno loro tutte le informazioni del caso.

Contratti e requisiti

I contratti saranno full time o part time a seconda della mansione svolta ma anche della disponibilità dei candidati. Il periodo lavorativo sarà invece da giugno fino a chiusura del parco, nei mesi di settembre e ottobre. Per quel che invece riguarda i requisiti richiesti, non ci sono particolari criteri da rispettare anche se, rispetto ad alcune mansioni, un minimo di esperienza pregressa costituisce un titolo preferenziale. Discorso quest’ultimo che vale in particolar modo per i camerieri oppure per gli addetti alla ristorazione.

Le posizioni aperte

Ecco invece le posizioni lavorative attualmente disponibili: