Camera dei Deputati, nuove assunzioni: ecco quali sono i profili ricercati e come candidarsi

Buone notizie per chi è in cerca di un lavoro. Pubblicati in Gazzetta Ufficiale – numero 51 del 7 luglio 2023 – due interessanti bandi di concorso volti ad assumere 16 nuove persone presso la Camera dei Deputati. I profili ricercati sono due: collaboratore tecnico addetto al reparto autorimessa da un lato e dall’altro, interprete-traduttore. Per quel che riguarda la prima posizione lavorativa, i posti disponibili sono dieci mentre, per il secondo profilo le unità di personale ricercate sono sei. Per inoltrare la propria candidatura c’è tempo fino al 6 agosto prossimo.

Cosa sapere in vista delle nuove assunzioni alla Camera dei Deputati

Iniziamo subito col dire che per quel che riguarda il concorso come collaboratore tecnico addetto al reparto autorimessa, il titolo di studio richiesto è solamente il diploma. Di seguito, gli altri requisiti da possedere per inoltrare la domanda di partecipazione:

cittadinanza italiana;

età non superiore a 45 anni;

diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

idoneità fisica;

assenza di condanne;

godimento diritti politici;

patente di guida categoria B;

possesso certificato di Abilitazione Professionale (CAP) di tipo KB, ovvero il possesso della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) richiesta per l’autotrasporto di persone, ovvero un’esperienza di lavoro documentata di almeno ventiquattro mesi, anche non consecutivi, negli ultimi cinque anni come conducente di autoveicoli per trasporto di persone delle forze di polizia e dei corpi militari.

La domanda

Il limite ultimo per presentare la domanda è fissato alle ore 18 del 6 agosto prossimo. L’inoltro della candidatura avviene esclusivamente per via telematica mediante il portale concorsi della Camera dei Deputati. È poi bene tenere a mente che per effettuare l’accesso sono necessarie le credenziali Spid.

Le prove

Passiamo invece alle fasi del concorso le quali prevedono la presenza di una prova preselettiva, una orale e di una prova pratica. La graduatoria finale verrà stilata sulla base della media tra le tre prove.

Il concorso alla Camera dei Deputati per 6 posti di interprete – traduttore

Veniamo adesso al secondo profilo lavorativo pocanzi menzionato, quelle inerente la figura di interprete-traduttore. Per questa posizione lavorativa i posti vacanti sono sei. Nel dettaglio, ecco come sono ripartiti:

3 posti come prima lingua inglese e seconda lingua a scelta tra francese, spagnolo e tedesco;

1 posto prima lingua francese e seconda inglese;

1 posto prima lingua spagnolo e seconda inglese;

1 posto prima lingua tedesca e seconda inglese.

Ma quali sono invece i requisiti richiesti?

Requisiti

Per quel che concerne i requisiti, ecco quali sono:

cittadinanza italiana;

età non superiore a 45 anni;

laurea magistrale in traduzione LM-94 o laurea magistrale in lingue LM-36, LM-37, LM-38;

idoneità fisica;

godimento diritti politici;

assenza di condanne.

Prove e domanda

Rispetto alla domanda di partecipazione, valgono le stesse regole descritte precedentemente per il profilo di collaboratore tecnico addetto al reparto autorimessa. Invece, per quel che riguarda propriamente le prove d’esame, si ricorda che quest’ultime consistono in tre prove scritte e una orale.