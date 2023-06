Concorsi pubblici 2023, tutti i bandi in uscita: ecco quali sono e come fare domanda

[adrotate group="9"]

Tanti nuovi bandi in uscita per i concorsi pubblici del 2023: dall’università al lavoro in comune in varie città d’Italia. Quest’anno ci saranno oltre 30mila posti di lavoro a tempo indeterminato nella pubblica amministrazione, ma orientarsi nella procedura per i concorsi non sempre è facile. Ecco quali sono i bandi in uscita e come fare domanda.

Come fare domanda per i concorsi pubblici?

Nonostante i tantissimi posti disponibili, anche con contratto a tempo indeterminato, le statistiche provano il fatto che buona parte di questi rimane vacante. In Italia, infatti, abbiamo un grave problema con i posti che rimangono vacanti in seguito ai concorsi pubblici, ma perché? Sicuramente la lunga burocrazia, il linguaggio poco accessibile, ma anche procedure lunghe e complesse. Non solo: non c’è un ente di sostengo o supporto per i candidati. Secondo alcuni dati sembra che il linguaggio con cui vengono scritti i bandi sia troppo difficile e scoraggi le persone, seppur interessate, a compilarli.

Tutti i bandi in uscita nel 2023

I bandi in uscita per quest’anno sono moltissimi e sono tutti consultabili sul sito del Ministero della Pubblica Amministrazione. Lì troverete tutte le informazioni utili: dalla figura ricercata, i requisiti e le modalità per candidarsi. Alcuni servizi di orientamento al lavoro possono offrire supporto, come CAF o sindacati. Anche il sito ‘Posizioni aperte’ raccoglie i bandi per i concorsi pubblici attivi. Ecco alcuni esempi dei concorsi attivi:

35 posti da dirigente presso l’ASL di Salerno

1 posto da assistente presso l’ASL di Torino

2 posti da ricercatore all’Università dell’Aquila

33 posti da ausiliario come ministero dell’interno

Il problema dei posti vacanti

Come accennato, molti di questi posti rimangono vacanti. Sarebbe importante usare un linguaggio più accessibile e anche lavorare per ottenere tempi più brevi. Infatti, molto spesso accade che anche chi passa il concorso, sceglie di rifiutare l’assunzione, perché? Perché i concorsi sono composti da numerose prove, spesso scritte e orali, la sui valutazione richiede molto tempo. Anche le graduatorie spesso escono in ritardo e chi ha superato tutti i test, ha avuto bisogno di trovare un altro lavoro nel frattempo. Inoltre, le informazioni sui concorsi pubblici non sono di facile accesso e i social, il principale mezzo di diffusione, non sono presi in considerazione per ‘pubblicizzare’ questi concorsi.