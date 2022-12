Concorsi pubblici: ecco quali sono i bandi in scadenza a dicembre 2022 e come candidarsi

Sono diversi i concorsi pubblici e i bandi in scadenza a dicembre 2022. Si tratta di occasioni di lavoro rivolte a diplomati e laureati sia con contratti a tempo determinato sia con contratti a tempo indeterminato. Andiamo a vedere quali sono i termini entro i quali candidarsi e quali sono le posizioni aperte che sono prossime alla scadenza.

Ministero della Cultura

Il ministero della Cultura assume 518 dipendenti con contratto a tempo indeterminato con le mansioni di archivista, funzionari bibliotecari, restauratori, architetti, storici dell’arte, archeologi, paleontologi, dermoetnoantropologi. Chiunque sia interessato deve presentare domanda entro il 9 dicembre candidandosi sul forum del portale InPa, tenendo presente che l’accesso è consentito solo con le credenziali Spid, Cie, Cns ed eIDAS.

Corte dei Conti

Entro le 16 e 30 del 20 dicembre è possibile prendere parte al concorso indetto dalla Corte dei Conti, che seleziona 60 unità, purchè i candidati abbiano la cittadinanza italiana, idoneità fisica e una delle seguenti lauree magistrali: Scienze dell’economia, Scienze economico-aziendali, Giurisprudenza, Scienze delle pubbliche amministrazioni, Scienze della Politica, Relazioni internazionali, Scienze statistiche, Scienze statistiche attuariali e finanziarie. La candidatura deve avvenire sul portale della Corte di Conti per mezzo di Spid.

Formez Pa

Formez Pa ha indetto due bandi di concorso pubblici per assumere 50 dipendenti: 25 diplomati e 25 laureati. Sono due le selezioni previste e coloro che non rientreranno tra i primi 50 selezionati potrebbero essere chiamati in futuro visto che le graduatorie resteranno aperte per 18 mesi. La domanda va presentata entro le 20 del 15 dicembre sul portale selezioni Formez.

Regione Calabria

La Regione Calabria assume 113 unità purchè si tratti di candidati. La scadenza per partecipare al bando di concorso è il 29 dicembre prossimo. 80 posti saranno rivolti a istruttori dirttivi amministrativi o finanziari, mente 33 a istruttori direttivi tecnici. Anche in questo caso la candidatura deve avvenire compilando il forum sul portale InPa e con le credenziali Spid, Cie, Cns o eIDAS.

Arsenale marittimo di Taranto

Sono 315 i posti nell’arsenale marittimo di Taranto per assunzioni a tempo indeterminato in area funzionale II. Il personale da arruolare viene ripartito così: 7 assistenti tecnici per l’informatica, 64 assistenti tecnici per i sistemi elettrici ed elettromeccanici, 4 assistenti tecnici per la cartografia e la grafica, 13 assistenti chimico-fisico, 15 assistenti tecnici nel campo nautico, 48 assistenti tecnici per l’elettronica, l’optoelettronica e le telecomunicazioni, 74 assistenti tecnici per le lavorazioni, 90 assistenti tecnici per la motoristica, la meccanica e le armi. Le domande devono essere inviate entro il 22 dicembre sul portale InPa.