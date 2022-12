Concorsi pubblici, dai magistrati alla Banca d’Italia: tutti i bandi in scadenza a dicembre 2022, requisiti e domande

Sono diversi i bandi di concorso per assumere personale indetti da: Corte dei Conti, Banca d’Italia, Aeronautica militare, Ministero della Cultura e Formez Pa. Tutti in scadenza nel mese di dicembre. Andiamo a vedere per tutti coloro che sono interessati a candidarsi quali sono le date di scadenza per presentare le domande e quali sono i requisiti richiesti.

Quali sono i concorsi pubblici previsti

Chiunque abbia studiato per diventare magistrato ordinario, la domanda per prendere parte al concorso scadeva oggi alle 12. Si tratta di un bando indetto il 18 ottobre scorso con decreto ministeriale per la copertura di 400 posti. Per chi vuole provare a candidarsi al Consiglio Nazionale delle Ricerche, il Cnr, il termine ultimo per presentare domanda è alle 18 del 5 dicembre, i posti da occupare sono 37 in tutto.

È prevista l’assunzione di 518 dipendenti presso il Ministero della Cultura. Assunzioni a tempo pieno e con contratto indeterminato e per potersi candidate occorre presentare domanda entro le 23.59 del 9 dicembre. Posti così suddivisi: 268 posti come archivista di Stato, 130 da bibliotecario, 15 da restauratore conservatore, 32 da architetto, 35 da storico dell’arte, 20 da archeologo, 8 da paleontologo e 10 da demoetnoantropologo.

Formez PA assume a tempo determinato, 12 mesi, 50 persone con due differenti concorsi uno riservato ai laureati, l’altro ai diplomati. Le domande devono essere presentate entro le 20 del 15 dicembre prossimo. Anche l’aeronautica Militare assume 68 ufficiali e il bando ha come termine ultimo per la presentazione delle domande il 19 dicembre.

La Corte di Conti arruola 60 unità di personale amministrativo da indirizzare in competenze economiche finanziarie e statistiche, le domande in questo caso devono esser presentate entro le 16 e 30 del 20 dicembre. Sono 60 le assunzioni a tempo indeterminato previste dalla Banca d’Italia. Il bando è rivolto solo a laureati con indirizzo economic