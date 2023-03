Concorsi pubblici in scadenza a marzo 2023: quali sono, bandi e come fare domanda

Se si sta cercando un lavoro e l’idea di prendere parte ad un concorso pubblico vi solletica, ci sono alcune date e scadenze da segnare in agenda. Infatti, proprio nell’appena arrivato mese di marzo scadono i termini dei bandi pubblici nazionali per l’assunzione – a vario titolo – in diversi ministeri. Ne sono un esempio il ministero della Difesa, della Salute, dell’Istruzione e del Mise. Vediamo nel dettaglio cosa sapere per non perdersi delle preziose opportunità lavorative.

Concorsi pubblici, quali sono quelli in arrivo: bandi 2023, requisiti e come fare domanda

I bandi di concorso in scadenza a marzo, gli assistenti di lingua all’estero

Partiamo subito con il Ministero dell’Istruzione e della Ricerca. Scade il sei marzo l’avviso del ministero dell’istruzione e del merito volto al reclutamento di personale da immettere nei ruoli di assistenti di lingua italiana all’estero per l’anno 2023/2024, nelle scuole di alcuni stati esteri. Coloro che passeranno le selezioni dovranno affiancare i docenti di lingua italiana all’estero per un periodo di circa 8 mesi. Ma quali sono i requisiti per partecipare? In primis la laurea – le materie sono indicate sul sito del Ministero – non aver compiuto trent’anni e non aver già svolto il ruolo di assistente di lingua all’estero.

Ministero dell’Istruzione

All’interno dello stesso ministero ci sono anche altre posizioni aperte quali: ricercatore di III livello per l’istituto di ricerca per la protezione idrogeologica del Cnr. La scadenza del bando è fissata al prossimo 19 marzo. Previsti poi 10 posti da ricercatore di II e III livello e di tecnologo III livello sempre per il Cnr.

Ministero della difesa

Sono due i bandi di concorso in scadenza per la Marina Militare. Il 4 marzo si chiude quello per la copertura di 8 posti di orchestrale nella banda musicale della forza armata mentre il 10 marzo è l’ultima data utile per inoltrare la domanda per 1500 posti da volontari in ferma prefissata iniziale (mille nel Corpo Equipaggi Militari Marittimi e 500 nella Capitaneria di Porto). Il bando si rivolge a ragazzi di età compresa tra i 18 e i 24 anni e per prendervi parte è sufficiente il diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Esercito, Polizia e Finanza

Il 4 marzo scade invece il bando per la nomina di 43 tenenti in servizio permanente nei ruoli del corpo degli ingegneri, del corpo sanitario e del corpo di commissariato dell’esercito. Ancora, il 2 marzo scade il bando per 2138 posti come Allievi agenti di Polizia mentre il 23 marzo prossimo scade il termine per inoltrare l’istanza per lavorare nella Guardia di Finanza come allievi marescialli. I posti disponibili solo 1230.

I bandi di concorso in scadenza nel ministero della Salute e Made in Italy

Veniamo adesso al ministero della Salute. Il prossimo 20 marzo scade il bando per la selezione dei candidati alla direzione scientifica dell’IRCCS pubblico Istituto Tumori ‘Giovanni Paolo II’ di Bari. Ricordiamo infine che il 19 marzo scadono le iscrizioni per l’abilitazione all’esercizio della professione di consulente alla proprietà industriale. presso il Mise, Ministero delle imprese e del made in Italy.