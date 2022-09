Concorso addetti alla mensa: come candidarsi, ecco il modulo con la domanda da inviare

Concorso affetti mensa. C’è una nuova occasione di lavoro nell’aria, e riguarda nello specifico gli addetti alla mensa. L’offerta è in giro già da qualche tempo sul sito della Regione Lazio e sembra davvero un’offerta che non bisogna lasciarsi sfuggire, per tutti coloro che sono alla ricerca di un nuovo impiego, oppure perché disoccupati da tempo. Ecco di seguito tutti i dettagli del lavoro e dell’offerta in questione.

Selezioni per addetti servizio mensa

Anzitutto, la deadline: la domanda scade il 30 Settembre 2022. dunque tutta la documentazione richiesta e la domanda stessa, vanno sottomesse entro quella data; pena l’esclusione diretta dal processo di selezione in corso. Si tratta di un’azienda operante nel settore della Ristorazione Collettiva – con codice ATECO 56.29.1- settore ”Mense”.

L’azienda e il profilo ricercato

L’azienda in questione è alla ricerca, per la sede di: ROMA (Vari Appalti); sedi raggiungibili con mezzi pubblici. Ecco tutti i dettagli pubblicati:

Profilo professionale: 8 ADDETTI AL SERVIZIO MENSA E/O AL LAVAGGIO

Mansioni: Allestimento sala mensa; Distribuzione pasti; Riassetto e sanificazione sala mensa; Lavaggio stoviglie.

Requisiti preferibili: Attestato HACCP ; Pregressa esperienza nel settore; Patente B; Automunito.

; Pregressa esperienza nel settore; Patente B; Automunito. Condizioni offerte: Contratto a tempo determinato (Max 12 mesi); Part-time orizzontale (ore 15/20 settimanali); Turni. Tutte le info per candidarsi all’offerta di lavoro

Sempre sulla pagina della Regione Lazio, poi, si legge: ”Invitiamo chi fosse interessato ad una delle posizioni elencate ad inviare, entro e non oltre la data di scadenza, un Curriculum Vitae dettagliato con estensione .doc o .pdf, con l’autorizzazione al trattamento dei dati personali secondo il Dlgs n. 196/2003 così come innovata dal regolamento UE 2016/679(GDPR) , mettendo in oggetto il riferimento ID del profilo e come nome del file il nome e cognome del candidato, al seguente indirizzo e-mail: preselezionecpicinecitta@regione.lazio.it, unitamente al Format di Autocandidatura debitamente compilato e sottoscritto e ad un valido documento di riconoscimento.”