Concorso Agenzia delle Dogane, 980 posti: come presentare la domanda

L’Agenzia delle Dogane e Monopoli ha indetto un concorso per il 2022 con il quale è prevista l’assunzione di 980 unità con contratto a tempo indeterminato. Ma mancano pochi giorni alla scadenza, il termine ultimo per partecipare è fissato al 29 settembre.

Verrà svolta una prova preselettiva e date e sedi verranno pubblicate il 12 ottobre prossimo ed è rivolto a candidati diplomati o laureati con almeno una laurea triennale. Il concorso prevede l’impiego di 640 unità di persone di seconda area, fascia retributiva F3 ed è rivolto a diplomati e 340 unità di personale di terza età, con fascia retributiva F1, per i laureati.

Per ciascuna fascia verranno attribuite competenze specifiche. Le 640 unità sono così suddivise: 256 assistenti amministrativi, 4 assistenti amministrativi con patente nautica senza limita dalla costa, 120 ragionieri, 100 periti informatici, 90 periti industriali, 30 geometri e 40 periti chimici.

Mentre le 340 unità verrà impiegate: 150 come funzionati amministrativi, 4 come collaboratori per le collaborazioni internazionali, purchè esperti in lingua araba, cinese, spagnola e portoghese; 50 legali, 40 analisti economico finanziari, 32 informatici, 20 ingegneri, 20 ingegneri architetti, 20 chimici e 4 biologi.

Requisiti

Per prendere parte al concorso sono necessari alcuni requisiti specifici tra i quali: la cittadinanza italiana o Ue, essere titolari di diritti civili e politici, almeno 18 anni di età, l’idoneità fisica all’impiego, godere dell’elettorato attivo, non essere stati rimossi da impieghi presso le PA per insufficiente rendimento o licenziati da impiego statale, non aver riportato condanne penali, per i candidati amschi non avere obblighi di leva

Quali sono le prove

La prova preselettiva è solo eventuale, la prima prova scritta prevede quesiti a risposta aperta oltre a dieci a risposta multipla, La successiva prova orale, invece, prevede un colloquio finalizzato a verificare l’attitudine del candidato a ricoprire il ruolo richiesto.

Come partecipare al concorso

Per poter partecipare al concorso occorre inviare la domanda solo in via telematica sulla piattaforma Concorsi Smart al quale si accede tramite Spid. Le domande devono essere inviate entro il 29 settembre alle 18 dopo il pagamento di 10 euro sulla piattaforma.