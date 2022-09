Louis Vuitton assume: ecco come candidarsi e le posizioni aperte per LVMH

Lavoro. I posti di lavoro non sono proprio una delle medaglie al valore del nostro Paese in questo periodo. Tuttavia, qualche proposta interessante all’orizzonte si riesce a scorgere, soprattutto se siete interessati a trovare un impiego nel settore della moda e dei beni di lusso.

LVMH in cerca di candidati

Infatti, negli ultimi tempi sono davvero numerose le opportunità di lavoro attive presso il Gruppo LVMH, sia in Italia che all’estero. Per tale ragione, e in relazione al fatto che di lavoro ce n’è sempre più bisogno, ora più che mai, abbiamo deciso di presentarvi tutte le posizioni aperte disponibili per questo periodo. Eccole di seguito.

Il gruppo e la sua storia

Anzitutto due parole sul Gruppo offerente. LVMH – Louis Vuitton Moet Hennessy SE, meglio nota ai più come LVMH, è una holding francese rinomata in tutto il mondo, perché leader mondiale nella produzione e commercializzazione di prodotti di alta qualità.

Prodotti di qualità

I prodotti appartengono a diversi settori, ma tutti accumunati dal grande marchio di qualità: settori vini e alcolici, orologi e gioielli, prodotti di moda, profumi e cosmetici, e quotidiani. Come anticipato, la sede principale è in Francia, Parigi.

Ben 75 marchi famosi in tutto il mondo

Gli inizi delle attività risalgono al 1987, ed è oggi quotata nel mercato finanziario Euronext, che comprende le Borse di Parigi, Amsterdam e Bruxelles. Il suo è un portafoglio di ben 75 marchi famosissimi, tra i quali: Fendi, Dior, Guerlain, Sephora, Bulgari, Zenith, Dom Pérignon, Louis Vuitton e Marc Jacobs.

Posizioni aperte: ecco dove

Ecco un elenco delle figure ricercate in questo periodo, un’opportunità da non perdere. Per candidasi, poi, basterà andare sul sito ufficiale, alla sezione dedicata ”Lavora con noi”. Si ricercano:

BULGARI S.P.A

Area Marketing Intern – Roma;

Art Direction Specialist – Roma;

Brand Editorial Intern – Roma;

Engineering & Sustainability Specialist – Roma;

HE Business and Client development Senior Manager – Roma;

High Jewellery Distribution Specialist – Roma;

High Jewelry Group Product Marketing Manager – Roma;

High Jewelry Logistics – Inventory Control & Stock Management Specialist – Roma;

HR Organization Analyst – Roma;

Jewelry Product Marketing Director – Roma;

Media Project Manager – Roma;

Store Planning Asia – Roma;

Technical Master Data Specialist – Firenze;

Trade Marketing Specialist – Perfume Markets Coordination – Roma;

Worldwide Digital Commerce Manager – Roma.

FENDI

Account Payable & Inventory Supervisor – Roma;

CAD Industrialization Bags Specialist – Firenze;

Client Advisor – Firenze;

Client Services Advisor – Roma;

Data Scientist – Roma;

Demand and Distribution Planner Europe – Roma;

Department Manager Men – Milano;

E-Commerce operations Project Engineer – Supervisor – Sesto Fiorentino (Firenze);

HR Specialist Industrial – Recruting & Training – Firenze;

Industrial & Logistic Facility Manager – Firenze;

Internship within the Account Payables Team – Roma;

Internship within the Consolidation & Reporting Team – Roma;

Internship within the R&D Raw Materials Shoes Team – Fermo;

Internship within the Retail Merchandising Man Team – Roma;

IS&T Applications Life Cycle Specialist – Logistics – Bagno a Ripoli (Firenze);

IS&T PLM Specialist – Firenze;

Jr. Product Manager Men’s LG, Accessories & Shoes – Roma;

Jr. Product Manager Woman Jewelry & Watches – Roma;

Junior Web Analyst – Roma;

Leather Goods Pattern Maker – Firenze;

Logistic Associate – Roma;

Modellista Abbigliamento in Pelle, Montone & Pellicceria – Roma;

Omnichannel Operations Associate – Roma;

Payroll Specialist – Roma;

Procurement Manager – Roma;

Product Compliance & Quality Associate – Firenze;

Product Development Associate Man Ready To Wear – Roma;

Product Development Manager Furs Shearling & Leatherwear – Roma;

Product Development Metal Hardware – Leather Goods – Bagno a Ripoli (Firenze);

Production Planning Specialist Leathergoods – Firenze;

Services Account Payable – Roma;

Sneakers Pattern Maker – Porto San Giorgio (Fermo);

Stockist – Serravalle (Alessandria);

Supply Chain Packaging Intern – Sesto Fiorentino (Firenze);

Talent Acquisition Specialist – Roma;

Visual Merchandising Project Designer – Roma.

CHRISTIAN DIOR COUTURE

Addetto Ufficio Acquisti – Padova;

Compliance & Sustainability Internship – Firenze;

Compliance Internship – Venezia;

Esperto Pellami – Fosso (Venezia);

Leathergoods Industrial Controller – Firenze;

Material Specialist – Venezia;

Metal Hardware Developer & Engineer – Firenze;

Production Planner – Venezia;

Purchasing Planning Officer – Venezia;

Sales Assistant – Venezia, Milano, Firenze;

Stage Istituto dei ME LVMH – Calzatura Donna 2022/2023 – Padova.