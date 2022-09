Concorso Assistenti Sociali, assunzioni a tempo indeterminato: come candidarsi

E’ stato indetto il nuovo bando di concorso per Assistenti Sociali da assumere a tempo indeterminato. Ecco tutti i dettagli e come partecipare.

Concorso assistenti sociali 2022: i requisiti

C’è un nuovo concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di Assistenti Sociali. Il bando prevede la stipulazione di un contratto part-time al 50%. La categoria richiesta è la D, con posizione economica D1 e i candidati entreranno in tre comuni della provincia di Perugia, in Umbria.

Per partecipare bisogna avere determinati requisiti. Ecco quali sono:

il godimento dei diritti civili e politici,

la maggiore età,

la cittadinanza italiana, europea o uno status equiparato a quest’ultima, ai sensi dell’articolo 38 del Decreto Legislativo n°165 del 2001.

l’assenza di condanne penali incompatibili con il pubblico impiego

l’idoneità fisica alle mansioni da svolgere.

I candidati non devono essere stati licenziati, destituiti, dispensati o interdetti da un impiego in Pubblica Amministrazione

se di sesso maschile e nati fino al 1985, devono essere in regola con gli obblighi di leva.

possesso della patente di guida di categoria “B”,

laurea triennale

l’iscrizione all’Albo professionale degli assistenti sociali.

Posti disponibili e prove di esame

A indire il concorso è l’Unione dei Comuni Terre Olio e Sagrantino. Sono solo tre le posizioni aperte e i vincitori saranno collocati in diverse sedi: una si trova nel comune di Giano dell’Umbria, la seconda nel comune di Campello sul Clitunno; la terza nel comune di Castel Ritaldi.

Le prove saranno divise in due parti: una scritta e una orale. La Commissione potrà prevedere anche l’espletamento di una prova preselettiva, nel caso in cui il numero di domande sarà numeroso.

Come presentare la domanda

I candidati potranno presentare la domanda via Raccomandata A/R indirizzata all’Unione dei Comuni “Terre dell’olio e del sagrantino”, Settore Organizzazione e Risorse Umane, Via Cannaiola n. 2, Frazione Borgo Trevi, 06039 Trevi (PG).

In alternativa, potranno inviare una PEC all’indirizzo unionecomuni.tos@postacert.umbria.it. Nel bando si specifica che sarà applicata la riserva dei posti a favore dei volontari delle Forze Armate. La data di scadenza per la presentazione del bando è fissata per il 20 ottobre 2022. Per ulteriori informazioni si può consultare il bando sul sito dell’Unione dei Comuni, alla sezione “Bandi di concorso”.