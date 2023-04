Concorso Agenzia delle Entrate, bando a giugno 2023: requisiti, profili richiesti e come fare domanda

Buone notizie per chi è in cerca di un lavoro e vorrebbe mettersi in gioco sperimentando la strada dei concorsi pubblici. Previsto in uscita nel mese di giugno il bando atto a regolamentare un nuovo concorso indetto dall’Agenzia delle Entrate. Davvero numerosi i posti di lavoro disponibili, circa nove mila le persone che verranno “reclutate” da qui ai prossimi anni. Ma quali sono i requisiti richiesti per inoltrare la domanda e quali sono le scadenze da rispettare?

Concorso Agenzia delle Entrate 2023: profili richiesti, requisiti e come candidarsi

I profili ricercati dall’Agenzia delle Entrate

Come abbiamo anticipato, i posti messi a diposizione dall’Ente economico sono tutt’altro che irrisori. Nove mila i posti di lavoro previsti, ognuno dei quali caratterizzato da specifici requisiti nonché diviso per altrettanto specifiche categorie professionali. Nella fattispecie, ecco i profili richiesti nel prossimo concorso dell’Agenzia delle Entrate:

3900 funzionari autorizzati con la Legge di Bilancio;

2500 funzionari (primo bando) e 1.644 funzionari (secondo bando);

900 assistenti tecnici (bando già pubblicato);

130 funzionari tecnici;

60 assistenti informatici;

13 assistenti in provincia di Bolzano.

Prove

È verosimile ritenere, come i più recenti concorsi per funzionari, che anche per il bando atteso per il mese di giugno le prove possano articolarsi come segue:

prova attitudinale per valutare le competenze trasversali del candidato mediante un test di logica;

test tecnico- professionale a risposta multipla per valutare le conoscenze tecniche dei candidati nelle materia dei singoli bandi di riferimento;

tirocinio teorico pratico integrato da una prova finale orale.

Non è tuttavia da escludere, la possibilità di un iter selettivo semplificato e in questo caso le prove saranno strutturate come segue:

prova preselettiva (eventuale);

prova scritta a quiz;

prova orale.

Domanda

Per quel che riguarda la domanda essa va inoltrata telematicamente sul portale dell’Ente. Inoltre, un’altra piattaforma di riferimento è rappresentata dal portale del Reclutamento inPa che fornisce un’unica porta di accesso per il reclutamento del personale del pubblico impiego rivolta a cittadini e pubbliche amministrazioni.