Coop assume 550 giovani: ecco dove, requisiti e come fare domanda

La Coop assume 550 giovani con contratti di apprendistato o a tempo indeterminato. Questo è l’obiettivo di Coop Alleanza 3.0 presente nel contratto di espansione firmato presso il ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Non solo nuove assunzioni, ma Coop ha garantito anche prepensionamenti e un ulteriore supplemento di ore dedicate alla formazione dei propri dipendenti. Ecco tutti i dettagli.

Concorso Inps 2023, bando per 701 medici: requisiti e come candidarsi

Assunzioni alla Coop: i dettagli

Questo grande obiettivo di Coop prevede un investimento di 40 milioni di euro che andranno a favorire il ricambio generazionale dei dipendenti per dare nuove opportunità di lavoro ai giovani ma anche possibilità di crescita con l’azienda, presente in 9 regioni: Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo, Puglia, Basilicata e, tramite società controllate, anche nel Lazio.

Il contratto firmato da Coop prevede la possibilità del prepensionamento per mille dipendenti che abbiano il seguente requisito, ovvero, ai quali mancano massimo cinque anni per ottenere la pensione anticipata o di vecchiaia. Il contratto prevede anche la predisposizione di un contratto di apprendistato o a tempo indeterminato di 550 giovani.

Come già anticipato, Coop si impegnerà anche alla crescita del personale interno attraverso un percorso di formazione con 320.000 ore di formazione in più rispetto a quelle erogate e nello specifico con l’avvio di “cento percorsi di carriera di persone con potenziale”. Il contratto pensa anche ai dipendenti part-time, 800 di loro potranno incrementare il proprio orario di lavoro nei reparti freschi e freschissimi.

Concorso Inps, si cercano 483 operatori sociali: requisiti e come fare domanda

Come candidarsi

Nelle prossime settimane la cooperativa avvierà la selezione per direttori, capi reparto e addetti alle vendite oltre che per figure specializzate di sede. Le offerte di lavoro sono rivolte a persone con o senza esperienza. E’ richiesta flessibilità e dinamicità, capacità organizzative e spirito commerciale, oltre alla disponibilità al lavoro full time o part time. Per candidarsi è necessario controllare il portale della Cooperativa che viene aggiornato regolarmente, nella sezione del sito “Lavora con noi”.