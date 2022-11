Italo assume, si cercano hostess e steweard per lavorare sui treni: requisiti e come candidarsi

L’impresa ferroviaria Italo pronta ad assumere nuovo staff. Per il proprio servizio su ferro, si cercano le figure di nuove hostess e steweard. L’azienda di trasporto ferroviario è alla ricerca di figure varie da selezionare per assunzioni e stage. Sono diverse le attività che hostess e steward di bordo devono svolgere e per questo tra i requisiti richiesti ci sono anche competenze specifiche del settore turistico, dei servizi alla persona e in generale dei trasporti, con esperienza lavorativa di almeno due anni. (requisito preferenziale).

Si può comunque tentare di candidarsi per le posizioni aperte e questo perché la selezione prevede un corso di formazione di circa tre settimane e un periodo di inserimento con contratto di somministrazione. Oltre all’apertura di posizioni per assunzioni, sono previste delle posizioni per stage retribuiti di sei mesi. Come ricorda Italo sul proprio sito, nella sezione “lavora con noi”, ci sono più percorsi di carriera che si possono intraprendere all’interno dell’azienda.

L’offerta di lavoro di Italo

La strategia aziendale infatti è quella di potenziare la formazione del personale e di promuovere percorsi di carriera stimolanti e ambiziosi. Spetta a Italo riconoscere il potenziale dei propri dipendenti e introdurli in percorsi di crescita per ricoprire ruoli di sempre maggiore responsabilità. Sono diverse le aziende che stanno assumendo in questi mesi, a partire da Poste italiane a Italo treno. Nello specifico Italo – Nuovo trasporto viaggiatori è alla ricerca di diverse figure tra cui hostess e steward di bordo.

Sul sito di Italo treno sono segnalate le caratteristiche necessarie per potersi candidare. Tra i requisiti e le competenze sono infatti richiesti titoli di studio e capacità all’interno di settori specifici come quello del turismo e dei servizi alla persona. L’esperienza lavorativa pregressa è preferibile ed è un fattore preferenziale nella selezione dei candidati, ma non è necessaria. Anche l’esperienza all’estero non è richiesta, ma vale come un plus durante la fase di selezione.

I requisiti per candidarsi

I requisiti richiesti per la candidatura, sono:

diploma o laurea;

ottima conoscenza della lingua inglese;

pregressa esperienza a contatto con il cliente / servizio alla persona;

disponibilità a lavorare su turni;

disponibilità a lavorare nei giorni festivi;

disponibilità a lavorare in una delle seguenti sedi: Venezia, Milano, Roma e Napoli.

Non meno di valore sono le soft skill richieste quali empatia relazionale, attenzione all’ordine, rispetto della gerarchia delle posizioni, autonomia e dinamismo, oltre che a buone capacità comunicative e di problem solving operativo.

Come candidarsi per un posto di lavoro?

Per procedere con la candidatura per le posizioni di hostess e steward di bordo si deve accedere alla pagina “Lavora con noi” di Italo. Selezionata la sezione dedicata alle “Posizioni aperte”, nello specifico quelle per hostess e steward di bordo, si può procedere con la compilazione della domanda. Inseriti i primi dettagli come nome, cognome ed e-mail, il sito rimanda alla registrazione di un account della società Adecco. Conclusa la fase di registrazione si può compilare un curriculum o inserirne uno già compilato in precedenza. Procedendo con la candidatura si verrà rimandati direttamente alla pagina di selezione per la posizione aperta in Italo treno come hostess e steward di bordo.