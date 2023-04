Mutti cerca 1.200 lavoratori stagionali per campagna pomodoro: ecco dove e come fare domanda

Offerte di Lavoro. Nuove opportunità in vista da parte di una delle aziende leader in Europa nell’ambio del mercato dei derivati del pomodoro: Mutti, infatti, annuncia la ricerca di 1.200 collaborati, i quali, una volta assunti, verranno impegnati da luglio a settembre in attività produttive e amministrative all’interno dei tre stabilimenti del Gruppo. Ecco qualche dettaglio sulla recente offerta di lavoro, continuate a leggere!

Mutti assume: 1.200 lavoratori per la stagione, ma non solo

La Mutti è una storica azienda di Parma che si occupa di pomodori e derivati, come molti italiani già sanno, dal momento che molti dei sughi che hanno in dispensa portano proprio questo marchio molto affidabile e altamente competitivo nel mondo. Ora, c’è una buona notizia, perché l’azienda ha deciso di assumere un numero abbastanza cospicuo di lavoratori.

Dove c’è bisogno di lavoro?

Le figure ricercate saranno distribuite in questo modo: a Montechiarugolo (Parma) 450 figure, a Collecchio (Parma) 400 e a Oliveto Citra (Salerno) 350. L’ambito di lavoro per cui si è avviata la ricerca è quello della campagna di trasformazione del pomodoro, momento fondamentale ovviamente per l’azienda che, nei circa 75 giorni estivi che vanno dalla seconda metà di luglio alla fine di settembre, si occupa della materia prima ”rossa” che proviene da oltre 800 famiglie di agricoltori italiane. L’azienda impiega solamente l pomodoro raccolto durante il suo naturale ciclo di crescita, il che ne garantisce alti canoni di qualità.

Come candidarsi e le posizioni aperte

Ma quindi, per cosa è ricercato il personale? Oltre a quello tradizionalmente impiegato come stagionale, l’azienda Mutti, però, è anche alla ricerca di collaboratori che possano ricoprire ruoli specializzati come l’analista addetto al controllo qualità e l’addetto alle campionature nei campi di pomodoro. Ovviamente, per ogni figura professionale ci saranno requisiti diversi. Per visionare le possibilità e le posizioni aperte, basta collegarsi alla pagina seguente: CANDIDATURA LAVORO MUTTI.