Poste Italiane assume 3.000 persone, basta il diploma: requisiti, profili richiesti e come candidarsi

Poste Italiane assume, anche con il semplice diploma. Un’occasione da non perdere per chi sta cercando da tempo un impiego, oppure per chi vuole cimentarsi in una nuova esperienza lavorativa. Entrare a lavorare in Poste vuol dire entrare a far parte di una realtà pubblica presente in tutte le città italiane, in continua crescita ed espansione. Ecco allora alcune specifiche sulle ultime proposte di lavoro.

Assunzioni in Poste Italiane: basta il diploma, ecco quando

Ogni anno, Poste Italiane è alla ricerca di numerose persone da assumere, anche profili che abbiano solamente il diploma, senza necessariamente aver conseguito una laurea. Si pensi ad esempio alla figura professionale del portalettere, oppure agli addetti allo smistamento, oppure ai corrieri. Per tali profili, dunque, Poste Italiane entro il mese del prossimo aprile, è pronta ad assumere ben 3.000 persone in tutta Italia. Ma come fare per candidarsi?

Maxi selezione: 3.000 profili ricercati

Una maxi selezione, dicevamo, quella messa in atto da Poste Italiane e prevista per il mese di aprile 2023: sono almeno 3.000 le risorse da inserire a tempo determinato. I profili maggiormente ricercati, come anticipato, saranno portalettere e addetti allo smistamento posta. Due tipologie di profili professionali per cui nel periodo primavera-estate si apriranno le selezioni. I contratti proposti di solito sono di tre o quattro mesi, ma si tratta comunque di una bella occasione per lavorare in una realtà importante ed affermata, mettere a curriculum l’esperienza e magari fare anche punteggio nelle graduatorie interne, in modo da tentare di strappare in futuro un contratto a tempo indeterminato. Inoltre, anche se per pochi mesi, lo stipendio medio di un postino va dai 1.200 ai 1.500 euro.

Le zone d’Italia per la selezione

Per la selezione prevista per il mese di aprile 2023, sono disponibili vari posti così divisi a seconda della zone d’Italia:

772 posti al Nord Ovest;

291 posti al Nord Est;

598 posti al Centro Nord;

407 posti al Centro;

678 posti al Sud;

342 posti in Sicilia.

Le figure professionali ricercate

Si tratta, come dicevamo, di portalettere o addetti allo smistamento. Per candidarsi sarà necessario solamente essere in possesso almeno di un diploma e di saper guidare un mezzo aziendale per la consegna della posta e dei pacchi. Le domande di partecipazione alla selezione, dovranno essere trasmesse online collegandosi alla sezione Lavora con Noi del sito di Poste Italiane. A quel punto bisognerà seguire la procedura guidata per caricare il CV, oltre ad inserire i propri dati anagrafici.