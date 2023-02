Concorso docenti religione cattolica: bandi 2023/2024 e come fare fare domanda

Il decreto milleproroghe approvato dalla Camera dei deputati prevede il concorso ordinario e straordinario per l’assunzione di 6.442 insegnanti di religione cattolica. Sono due i bandi di concorso e sono volti non solo ad occupare i posti che sono ritenuti vacanti per l’anno scolastico in corso, ma anche quelli scoperti per il prossimo e per quello 2024 e 2025. I posti vacanti per la scuola dell’infanzia sono 2.089 e quelli per la scuola secondaria di primo e secondo grado sono 3.353.

Una opportunità occupazionale fondamentale che andrebbe a soddisfare le richiesta di un considerevole numero di docenti ancora inoccupati, seppure sempre nel rispetto delle disposizioni che verranno indicate nei bandi che saranno pubblicati

Requisito fondamentale per poter accedere al concorso

Per poter accedere al concorso il primo requisito fondamentale dei candidati è la certificazione dell’idoneità diocesana rilasciata dal responsabile dell’ufficio diocesano competente nei 90 giorni antecedenti alla presentazione della domanda di concorso. Il 50 per cento potrà essere riservato ai docenti di religione cattolica che abbiano già svolto tre annualità di servizio anche non consecutive nel sistema nazionale di istruzione.

Gli incontri tra amministrazione e sindacati per pubblicare i bandi

Intanto è stato dato il via agli incontri tra amministrazione e sindacati per la pubblicazione dei bandi. L’idea che sembra essere comune, è di adoperarsi affinchè le procedure possano partire entro il 2023. La posizione di coloro che sono stati inseriti negli elenchi aggiuntivi sarà rilevante ai fini dell’assunzione. Seppure gli elenchi aggiuntivi verranno utilizzati solo se ci sono posti residui dopo lo scorrimento della prima fascia.

Le province scelte nelle GPS rimane tale fino all’anno scolastico 2023/24. A poter scegliere la provincia di inserimento negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia saranno solo i candidati non inseriti in GPS. Se venisse concesso il cambio provincia allora andrebbe concetto a tutti e questo farebbe nascere delle nuove GPS.