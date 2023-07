Poste Italiane assume laureati: requisiti e come fare domanda

Largo alle assunzioni in Poste Italiane che il 23 giugno ha aperto le candidature per chi voglia lavorare con la società che opera nei settori della logistica, nella consegna di corrispondenza e pacchi, nei servizi finanziari e assicurativi, nei sistemi di pagamento e nella telefonia. Sono ben 205 i posti di lavoro come “consulente finanziario” messi a disposizione dell’impresa. Per accedere alla posizione sarà necessario candidarsi e sostenere un iter di selezione, al termine del quale è previsto un contratto da dipendente. Ecco tutti i dettagli che bisogna sapere.

In quali Regioni candidarsi

Un’occasione occupazionale importante per le tante persone che sono in cerca di lavoro. E Poste italiane è alla ricerca di personale in varie località della Penisola, ma in particolare in Lombardia, Piemonte, Toscana e Liguria. Se, però, il candidato non si ritrovasse in una di queste destinazioni, al momento della candidatura, può inserire la preferenza territoriale.

Quali titolo sono richiesti per candidarsi

Per candidarsi come “consulente finanziario” è necessario essere in possesso di una laurea in ambito commerciale e di ingegneria. Al momento della sottomissione, bisogna quindi essere in possesso del diploma di laurea. Inoltre, per la sola provincia di Bolzano è necessario essere in possesso del patentino del bilinguismo.

Come avverrà il recruiting del personale

Il processo di selezione avverrà dopo che si sarà tenuto l’evento di Virtual Recruiting Day, evento online di presentazione dell’Azienda. I recruiter presenti all’evento potranno fornire ulteriori delucidazioni agli interessati e potenziali candidati. Al momento della candidatura, è possibile inserire la richiesta specifica per essere ricontattati dall’azienda.

Quali sono le scadenze per candidarsi

Il bando di assunzione è stato pubblicato il 23 giugno 2023 alle ore 13:00 e la scadenza è prevista entro e non oltre il 4 settembre 2023 alle ore 23:57. Per candidarsi basta cliccare su “invia candidatura ora” nella sezione dedicata alle assunzioni di Poste Italiane. In seguito, bisognerà compilare la domanda in versione digitale. Sarà richiesta una mail su cui ricevere le informazioni sul superamento o no dei vari step colloquiali. Solo i candidati che saranno individuati nella prima fase di selezione riceveranno, a distanza di pochi giorni, un’e-mail per proseguire l’iter di selezione. Sarà necessario inoltre integrare il proprio profilo professionale Linkedin, oppure inserendo dei riferimenti alle precedenti esperienze professionali. Al momento Poste Italiane ha lanciato anche una call per altre posizioni lavorative, come portalettere e nel reparto logistico.