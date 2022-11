Poste Italiane e 25.000 assunzioni in tutta Italia: posizioni aperte, requisiti e come candidarsi

Buone notizie sul fronte assunzioni di Poste Italiane, l’azienda assumerà nuovo personale con contratto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato su tutto il territorio nazionale. In base al piano industriale della nota azienda italiana in servizi postali, le nuove assunzioni dovrebbero essere 25Mila. Poste italiane S.p.A. è un’azienda italiana che si occupa di servizi postali, bancari (tramite il Patrimonio Bancoposta), finanziari e di telecomunicazione, di telematica pubblica, di operazioni di riscossione e pagamento e di raccolta del risparmio postale. Venne fondata nel 1862 come azienda autonoma che gestiva in monopolio i servizi postali e telegrafici per conto dello Stato e divenuto in seguito fino al 1998 un ente pubblico economico.

Le figure ricercate alle Poste Italiane per le nuove assunzioni

Le figure che saranno interessate alle nuove assunzioni nell’azienda dei servizi postali, sono:

Portalettere

Addetti allo sportello

Impiegati

Consulenti finanziari

Se ti interessano le nuove assunzioni in Poste Italiane continua a seguirci e visita il sito ufficiale dell’azienda nella sezione “lavora con noi”. In Italia, dove per Natale si attende un aumento giornaliero di oltre il 33% durante il picco, il personale di Poste Italiane sarà potenziato del 74% attraverso l’assunzione di nuovi portalettere, che si aggiungono a quelli già attivi sul territorio nazionale. Lo scorso anno le consegne di pacchi derivanti da spedizioni e acquisti online, sono stati di cifre a sei zeri.

Le Poste, attraverso investimenti tecnologici, alleanze con partner strategici e l’attivazione di servizi sempre più vicini alle esigenze dei cittadini e delle imprese attive nella vendita di prodotti via Internet, ha rafforzato il proprio modello di recapito, con consegna non solo al mattino ma anche al pomeriggio e nei weekend, ed ha consolidato la rete “Punto Poste” per il ritiro degli acquisti online e la consegna di resi, che in Italia contano anche numerosi tabaccai ad alleggerire l’attività degli Uffici Postali.