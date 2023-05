Quali sono i prossimi concorsi in uscita? Date e bandi 2023

Arrivano i concorsi pubblici nel 2023. Ecco quali bandi sono in fase di scadenza e come si può fare la domanda per partecipare. Inps, Ministeri, Polizia e tanto altro. Sono migliaia le assunzioni previste nel 2023. Andiamo a vedere quali sono i concorsi attivi nel 2023, quali sono i requisiti e come inviare la domanda per parteciparvi.

Concorsi pubblici all’Agenzia delle Entrate, 9 mila assunzioni nel 2023-24 in tutta Italia

Agenzia delle Entrate 2023

Sono in arrivo nuovi concorsi dell’Agenzia delle Entrate nel 2023 e 2024 per reclutare oltre 11mila nuove persone. Si tratta di 9mila funzionari, di cui quasi 6mila mediante nuove procedure concorsuali da bandire, e un nuovo concorso per assumere 1000 diplomati per inserimenti a tempo indeterminato. La Legge di Bilancio 2023 ha autorizzato l’Agenzia delle Entrate ad assumere 3.900 unità di personale nel biennio 2023 – 2024. Il primo bando 2023 dell’Agenzia delle Entrate per funzionari uscirà entro giugno e servirà alla copertura di 2500 posti di lavoro, più idonei in numero massimo di 350.

Concorsi Inps 2023

Tra quelli più ambiti, c’è il concorso in INPS per l’assunzione di 701 medici. Si cercano specialisti nel campo dell’invalidità civile, oltre a unità per riempire i reparti di medicina legale legati alla materia previdenziale e assistenziale. Inoltre, l’Inps ricerca 483 dipendenti tra operatori sociali, psicologi e figure professionali affini. Per selezionare le figure da assumere saranno banditi nuovi concorsi Inps per le assunzioni e si procederà allo scorrimento delle graduatorie dei concorsi già espletati o in atto. Non è tutto, perché c’è anche un concorso INPS per 385 posti finalizzato al reclutamento di personale da impiegare per la gestione dell’assegno unico figli.

La Corte dei Conti assume, grazie a un nuovo DPCM, oltre 400 risorse di personale da inserire a tempo indeterminato, prevalentemente mediante nuovi bandi di concorso pubblico. Nello specifico, le assunzioni previste sono volte a coprire le seguenti posizioni: 79 posti nel profilo professionale di referendario; 10 posti nel profilo professionale di dirigente di II fascia; 34 posti per personale di area terza F3; 111 posti per personale di area terza F2; 62 posti per personale di area terza F1; 45 posti per personale di area seconda F4; 114 per personale di area seconda F1. I nuovi bandi di concorso Corte dei Conti saranno consultabili sulla pagina dedicata ai concorsi del portale web dell’ente.

Concorsi Polizia di Stato 2023

Al via le assunzioni nella Polizia di Stato. A dare l’annuncio è stato il Ministro dell’interno, Matteo Piantedosi. Entro l’anno saranno assunte 5.735 unità di personale, di cui otre 4.000 agenti, a fronte di 4.100 cessazioni. Per quanto riguarda il reclutamento, i nuovi posti di lavoro nella polizia di stato saranno coperti, in parte, mediante lo scorrimento di graduatorie in essere. Un’altra parte delle assunzioni sarà effettuata, invece, mediante nuovi concorsi pubblici da bandire.

Ministero della Giustizia

Il Ministero della Giustizia ha bandito dei concorsi per il reclutamento di migliaia di persone, tra diplomati e laureati. Di seguito l’elenco dei bandi pubblicati dal Ministero per specifici incarichi: