Scuola, al via il concorso ATA: per candidarsi basta il diploma, domande e come fare

Indetti nuovi concorsi pubblici nel mondo della scuola. Una preziosa opportunità per coloro che stanno cercando un’occupazione e che vogliono mettersi in gioco tentando la strada dei concorsi. Nella fattispecie, quest’ultimi, hanno come fine quello di reclutare collaboratori scolastici ed assistenti. Ma quali sono i requisiti richiesti per inoltrare la domanda e quali sono le scadenze da rispettare? Ecco tutto quello che serve sapere per non arrivare impreparati.

I requisiti per il concorso ATA

Il mese di marzo è ricco di opportunità lavorative in quanto sono diversi i concorsi attivi. Non fa eccezione la procedura concorsuale volta al reclutamento di collaboratori scolastici, ovvero i più noti bidelli, e di assistenti. Senza dubbio una preziosa opportunità per coloro che desiderano lavorare nel mondo della scuola e, al contempo, mettersi in gioco sperimentando la strada dei concorsi pubblici. Ma quali sono i requisiti richiesti per prendere parte al concorso per il personale ATA? Iniziamo col dire che per inoltrare la domanda per tale iter concorsuale è necessario essere maggiorenni ma non superare il limite di età previsto dalla vigente normativa per il collocamento a riposo. Essere in possesso della cittadinanza italiana, godere di diritti civili e politici, essere in posizione di regolare adempimento rispetto agli obblighi militari, nonché di idoneità fisica all’impiego. Ancora, non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni e non avere a proprio carico condanne penali o procedimenti penali pendenti.

Titoli di studio e domanda

Insomma una possibilità preziosa per coloro che desiderano lavorare nel mondo della scuola ma, attenzione, c’è ancora un requisito da rispettare così come delle precise scadenze per inoltrare la propria domanda. Nella fattispecie, per quel che riguarda propriamente i titoli di studio è necessario essere in possesso del diploma di scuola superiore. Ancora, il limite ultimo per inoltrare l’istanza è fissato per il prossimo 3 aprile.