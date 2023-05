Sicuritalia cerca personale nel Lazio: requisiti e come candidarsi

Offerte di lavoro. Il lavoro langue in Italia, ma per fortuna qualcosa inizia a muoversi, come quella che vi vogliamo proporre qui di seguito in questo articolo. Continuate a leggere!

L’offerta di lavoro che vi vogliamo presentare oggi in questo articolo proviene direttamente da Sicuritalia che cerca personale in tutta la Penisola. L’azienda, esperta di sicurezza, in questo periodo è alla ricerca di almeno 580 persone da inserire nell’organico in maniera fissa (a tempo indeterminato). Ma non è finita qui, perché oltre a ciò, sono disponibili anche altri 500 posti circa stagionali, pensati prevalentemente per la sostituzione di una buona parte dei 7 mila dipendenti dell’azienda che andranno in ferie proprio nei mesi successivi e che quindi creeranno un buco da dover riempire per il servizio. Insomma, per farla breve, per quest’anno vengono garantite 1.000 nuove assunzioni per:

Guardie giurate

Addetti ai servizi fiduciari

Operatori di igiene ambientale

Ovviamente, sia per le assunzioni di personale a tempo indeterminato, sia per gli stagionali che andranno a sostituire i lavoratori in ferie, ci sono una serie di requisiti generali e requisiti specifici da dover rispettare per potervi accedere. Ecco nello specifico quali sono.

Dove serve personale e i requisiti

Ecco il dettaglio: tra le posizioni aperte, come si legge in una nota diramata proprio da Sicuritalia, ci sono guardie giurate (il 47% delle ricerche totali), addetti ai servizi fiduciari (37%) e operatori di igiene ambientale (13%). Il personale viene ricercato principalmente in alcune zone e regioni d’Italia, ovvero le seguenti:

Lombardia: per la città di Milano (il 34% delle richieste totali), ma anche per gli scali aeroportuali di Milano Malpensa, Milano Linate e Bergamo Orio al Serio;

per la città di Milano (il 34% delle richieste totali), ma anche per gli scali aeroportuali di Milano Malpensa, Milano Linate e Bergamo Orio al Serio; Emilia Romagna

Veneto

Toscana

Lazio

Per quanto concerne, infine, i requisiti, innanzitutto c’è bisogno di un minimo di esperienza pregressa nel settore della vigilanza per quanto riguarda le figure ricercate come guardia giurate. E poi, ovviamente, anche la conoscenza di lingue straniere per posizioni di desk, così come per il personale che verrà inserito nell’ambito della sicurezza nelle grandi aziende. Per maggiori dettagli, ricordiamo che saranno i singoli clienti a determinare i requisiti del personale.